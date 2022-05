Dirigente opositor de Nicaragua plantea vía cívica para alcanzar el poder municipal

Managua, 28 may (Sputnik).- El presidente del partido político nicaragüense Alianza por la República (APRE), Carlos Canales, afirmó el viernes a la Agencia Sputnik que como oposición apuestan a la lucha cívica para ganar las elecciones municipales del próximo 6 de noviembre y arrebatarle el poder al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).



«Aquí nosotros vamos por la vía cívica, somos una oposición responsable, pero (eso) no nos hace ser menos opositores, somos realmente opositores, pero queremos que todo (el proceso) sea llevado por la vía cívica, por la paz, porque es lo único que puede reconciliar a este pueblo y lograr los cambios que queremos», afirmó el dirigente del APRE, organización que logró menos del dos por ciento de los votos en los comicios presidenciales de 2021.



Canales aludió a los dirigentes de la oposición que recibieron financiamiento de Estados Unidos y la Unión Europea para sacar del poder al presidente Daniel Ortega a través de un golpe de Estado, que resultó fallido en 2018.



No obstante, las acciones violentas de la oposición provocaron la muerte de 300 personas, saqueos de comercios, entes del Estado, así como la quema de instituciones de Gobierno, maquinaria, vehículos, policías y simpatizantes del partido gobernante.



«Muchos se arrogan el derecho de decirse que son verdadera oposición, nosotros somos oposición real, lo que pasa es que somos una oposición constructiva y objetiva, muchos creen que el opositor es aquel vociferante que dice cualquier barbaridad o el que va a atacar una alcaldía, y esos no son opositores, eso es vandalismo, pero aquí muchos se enorgullecen de ese vandalismo que lo que dejó es destrucción de la economía, luto, llanto», aseguró Canales.



El primer domingo de noviembre de este año, unos 4.4 millones de nicaragüenses serán llamados a elegir alcaldes, vicealcaldes y concejales de 153 municipios, que en la actualidad son dominados por el FSLN, que obtuvo 135 alcaldías en las últimas elecciones.



El APRE afirma tener listo el 60 por ciento de sus candidatos a alcaldes y concejales, pese a que el Consejo Supremo Electoral no ha presentado el calendario del proceso.



«Llevamos buenos candidatos, siempre hemos tratado de conseguir personas conocidas, queridas, respetadas del lugar, porque allí va a ir el voto, cuando una persona es conocida, querida, respetada del lugar ya tenés un 70, 80 por ciento de que allí va a ir el votante, entonces vamos a sacar lo que el pueblo nicaragüense nos dé, no podemos adelantarte, es la gente la que va a decidir con su voto quien quiere que sea al concejal o el alcalde de su municipio», explicó Canales.



El APRE es uno de los seis partidos políticos que participaron en las elecciones presidenciales y legislativas de 2021, logrando obtener dos diputados de los 91 escaños de la Asamblea Nacional. (Sputnik)