Distinguido en Costa Rica cantautor español Joan Manuel Serrat

San José, 27 may (EP/PL).- El afamado cantautor español Joan Manuel Serrat recibió hoy el doctorado honoris causa de la Universidad de Costa Rica (UCR) y las llaves de esta capital, de manos de su alcalde, Johnny Araya.

Medio siglo después de un concierto en ese alto centro de estudios, Serrat recibió el máximo reconocimiento de la UCR.

Sobre ese suceso, Serrat comentó que «sin duda, el acto más importante se produce en la UCR, en un concierto que pocos días después pude realizar ahí. Fue una fiesta universitaria maravillosa en la que hicimos contacto con la generación de mi tiempo».

El cantautor español está en Costa Rica para presentarse mañana en el Parque Vivas, en La Guácima de Alajuela, como parte de una gira por sus 57 años de vida artística y culminación de la misma, la cual inició en Nueva York, Estados Unidos, en abril pasado y concluirá en Barcelona, España, en diciembre venidero.

Poco antes de recibir el doctorado honoris causa, en el capitalino Parque Morazán a Serrat le entregaron las llaves de San José, ocasión en que manifestó «antes de que me retire una pandemia, el tiempo o la gente, me retiro yo; pero me retiro de subirme a los escenarios, no de vivir».

Luego de entregarle la máxima distinción de la Municipalidad de San José para homenajear a extranjeros destacados en las áreas del arte y la cultura; así como a jefes de Estado, presidentes, miembros de las casas reales y alcaldes, Araya calificó de un honor distinguir a uno de los más grandes cantautores iberoamericanos de la historia.