El Servicio de Fronteras no deja salir de Ucrania al expresidente Poroshenko

Moscú, 28 may (Sputnik).- Los guardias fronterizas ucranianos no dejaron salir del país al expresidente y hoy diputado de la Rada Suprema Petró Poroshenko que se disponía a asistir a una serie de eventos internacionales, denunció la parlamentaria Irina Gueráschenko, del partido Solidaridad Europea liderado por el exmandatario.



«Esta noche a Poroshenko no le dejaron cruzar la frontera, sin dar explicaciones», publicó Gueráschenko en las redes sociales.



Previamente, medios ucranianos comunicaron que Poroshenko había intentado este viernes entrar en Polonia a través del paso fronterizo de Rava-Ruska, en la provincia de Leópolis.



Según la diputada, el partido de Poroshenko anunció recientemente que su líder viajaría a la Asamblea Parlamentaria de la OTAN como miembro de la delegación oficial ucraniana, y que también estaba invitado a intervenir en un congreso del Partido Popular Europeo.



«Se trata de viajes parlamentarios oficiales, el jefe de la Rada Suprema está al tanto de las invitaciones, y las autorizaciones correspondientes respecto a la composición de la delegación están avaladas por el Comité de Asuntos Internacionales y firmadas por el presidente de la Rada, Ruslán Stefanchuk», puntualizó Gueráschenko.



No obstante, agregó, los guardias fronterizos consideraron que la autorización de viaje de Poroshenko era falsa o estaba revocada.



Petró Poroshenko, de 56 años y presidente de Ucrania entre 2014 y 2019, enfrenta cargos de alta traición por la compra en 2014 de carbón para las plantas ucranianas a Donbás, además de estar implicado en otros casos penales.



El pasado enero, un tribunal de Kiev rechazó la petición de la Fiscalía para arrestar al exmandatario y le aplicó la medida cautelar en forma de libertad con comparecencias y prohibición de abandonar el país. No obstante, la medida venció el 19 de marzo y no fue prorrogada.



La ley marcial impuesta en Ucrania desde finales de febrero prohíbe, con algunas exenciones, la salida de varones de 18 a 60 años de edad. (Sputnik)