Jersón restringe la movilidad con las regiones controladas por Kiev

Simferópol (Rusia), 28 may (Sputnik).- La provincia ucraniana de Jersón, controlada por Rusia, restringió la movilidad con las regiones bajo control de Kiev por «motivos de seguridad», declaró a Sputnik el jefe adjunto de la administración cívico-militar, Kiril Stremoúsov.



«Ahora la frontera está cerrada por motivos de seguridad. Es muy peligroso cruzarla desde las provincias de Nikoláev y Dnipró, teniendo en cuenta los ataques sistemáticos de los combatientes ucranianos. Sus últimos ataques causaron la muerte de civiles que se encontraban en una zona colchón», dijo el funcionario.



Las nuevas autoridades de Jersón, agregó, no recomiendan «viajar a Ucrania bajo ningún concepto».



«Nos están llegando numerosas denuncias de que desaparecen hombres varones, que son capturados enseguida para el ejército para ser carne de cañón», afirmó.



Según Stremoúsov, se permite salir de Jersón a Crimea y a la zona controlada por las fuerzas rusas en la provincia de Zaporizhzhia.



Rusia lanzó el 24 de febrero una «operación militar especial» en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al «genocidio» por parte de Kiev.



Al ordenar la operación, el presidente Vladímir Putin explicó que uno de sus objetivos fundamentales es «desmilitarizar y desnazificar» Ucrania. Al mismo tiempo, el líder ruso aseguró que no entra en los planes de su país ocupar territorios ucranianos.



En el transcurso de la operación, las tropas rusas lograron extender su control a la totalidad de la provincia de Jersón, así como a la costa del mar de Azov en la región de Zaporizhzhia. En estos territorios se establecieron administraciones cívico-militares que comenzaron a difundir programas de radio y televisión rusos y a restablecer los vínculos comerciales con Crimea, que se reincorporó a Rusia en marzo de 2014. (Sputnik)