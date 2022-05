La UEFA prohíbe partidos entre selecciones de Bielorrusia y Ucrania en futuros torneos

Moscú, 27 may (Sputnik).- Los equipos de Bielorrusia y Ucrania no se enfrentarán en futuros torneos, informó este viernes la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA, por sus siglas en inglés).



«El Comité Ejecutivo de la UEFA decidió hoy (viernes) no permitir que las selecciones de Bielorrusia y Ucrania se enfrenten en futuros torneos de la UEFA, con efecto inmediato y hasta nuevo aviso», dice el comunicado.



La nota señala que la decisión se tomó para garantizar el buen desarrollo de las lides de la organización, ya que, subraya, la seguridad de los equipos, los funcionarios y los demás participantes no puede garantizarse plenamente debido a la existencia de un conflicto.



El Comité Ejecutivo de la UEFA prohibió antes los partidos bajo su auspicio en el territorio de Bielorrusia, debido a la operación especial de Rusia en Ucrania. También prohibió a los aficionados asistir a los partidos de los equipos bielorrusos en los que juegan como anfitriones.



Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó el pasado 24 de febrero en Ucrania, y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales con la intención de infligirle a la economía rusa el mayor daño posible para presionar a Moscú a detener las hostilidades.



Además, muchas organizaciones deportivas prohibieron a los atletas de Rusia y Bielorrusia participar en los torneos bajo sus auspicios y cancelaron eventos internacionales que debían celebrarse en Rusia este año.



En particular, la UEFA trasladó la final de la Champions 2022 de la ciudad rusa de San Petersburgo a París, así como suspendió a los equipos y clubes de Rusia de participar en todas las competiciones celebradas en el marco de la organización. (Sputnik)