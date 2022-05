Presidente de México no asistirá a Cumbre de las Américas si EEUU excluye a países

Ciudad de México, 27 may (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reafirmó este viernes que espera que EEUU invite a todos los países del continente a la próxima Cumbre de las Américas, en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, pero no asistirá si hay exclusiones como las que anunció Washington.



«Vamos a esperar a ver qué resuelven (en Washington), de todas maneras México va a participar (a nivel de canciller), nada más que si no se invita a todos los países yo no voy a asistir», reiteró el jefe de Estado en conferencia de prensa.



El gobernante respondió a una pregunta sobre la declaración de Kevin O»Reilly, coordinador estadounidense de la Cumbre de las Américas, quien confirmó en el Capitolio que la Casa Blanca no invitó a los mandatarios de Venezuela, Nicolás Maduro, ni de Nicaragua, Daniel Ortega.



«Vamos a esperar porque, insisto, el presidente (Joe) Biden es una gente buena, no tiene endurecido el corazón. Sí estoy consciente, porque no soy ingenuo, de que hay presiones de grupos de intereses creados y amenazas como siempre, chantajes», agregó López .



El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel anunció en La Habana que en ningún caso asistirá.



«Yo lo que estoy planteando es que se invite a todos los países y ya cada país en ejercicio de sus derechos decida, ya algunos están planteando que no van a ir, pero que sean esos países, que se hagan invitación a todos, no excluir», enfatizó el líder mexicano a periodistas en Culiacán, capital del estado de Sinaloa (noroeste), durante una gira de trabajo.



En una audiencia en el Senado, O»Reilly dijo acerca del presidente Maduro que «no lo reconocemos como un Gobierno soberano», que Ortega no fue convocado, y que sobre una invitación a Díaz-Canel decidiría Biden.



Planteamiento a la cumbre



El jefe del Ejecutivo agregó que esperará una respuesta formal de EEUU antes de la tomar una decisión final.



«No se trata de confrontarnos, el presidente Biden es una gente respetuosa, siempre me habla de respeto a la soberanía», en pie de igualdad, matizó.



A continuación manifestó su expectativa de que llevar a la práctica el principio de que los países del continente son «libres, independientes y soberanos, y que no se puede excluir a nadie».



López Obrador exhortó a no seguir sometidos a «prácticas políticas de minorías», y buscar «la hermandad, la solidaridad en beneficio de nuestros pueblos».



Sobre el planteamiento que su administración hará en esa reunión, reafirmó la idea de alcanzar en el continente una integración similar a la de Europa.



El presidente mexicano propone «buscar lo que se logró en Europa, que primero se creó una Comunidad Europea y luego se constituyó la Unión Europea, ayudaría al continente, será la región más prospera del mundo».



Insistió en que la política exterior mexicana está definida en la Constitución, basada en la no intervención, la autodeterminación de los pueblos la solución pacífica de las controversias y el respeto a los derechos humanos.



«Ya no es tiempo de excluir a nadie, es tiempo de la hermandad de buscar el diálogo, la conciliación de resolver nuestras diferencias de manera pacífica, de hacer a un lado los dogmas, las cargas ideológicas, los fanatismos, y pensar en el bienestar del pueblo», prosiguió.



Finalmente reiteró que la falta de diálogo impidió evitar el conflicto armado en Ucrania.



«Miren cómo estamos ahora padeciendo inflación. Después de la pandemia, se desató la guerra Rusia-Ucrania, y los dirigentes no fueron capaces, sobre todo de las naciones hegemónicas, ni los organismos internacionales, de dialogar, de evitar la guerra», puntualizó.



Finalmente volvió a repudiar el bloqueo a la economía cubana, y a proponer una reconciliación.



La postura de México es respaldada por Argentina, Bolivia, Chile y Honduras.



Guatemala canceló su asistencia en protesta por las críticas de Washington a la reelección de Consuelo Porra como fiscal general, cuestionada por supuesta corrupción



En cambio, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, sí participará de la Cumbre y mantendrá un encuentro bilateral con Biden, según informó el miércoles el portal O Globo. (Sputnik)