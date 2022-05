Alemania reduce al mínimo los suministros de armamento a Ucrania, según medio

Berlín, 29 may (Sputnik). – El Gobierno de Alemania redujo «al mínimo» los suministros de armamento a Ucrania en las últimas 9 semanas, comunicó este sábado el periódico Welt am Sonntag, que cita documentos en poder de la redacción.



El medio precisó que se trata del llamado armamento ligero, que estaba suministrándose a Kiev en «cantidades insignificantes» desde finales de marzo.



Hasta ahora el canciller de Alemania, Olaf Scholz, ha estado oponiéndose a los suministros directos de armas pesadas a Ucrania, y prometió entregar a los países de Europa del Este nuevo armamento alemán a cambio del armamento soviético viejo que, según se supone, los militares ucranianos ya saben manejar.



Sin embargo, la ministra de Defensa alemana, Christine Lambrecht, dijo durante un encuentro internacional celebrado en la base aérea norteamericana de Ramstein, en Alemania, que Kiev recibirá tanques antiaéreos Gepard. En Alemania ya empezó el entrenamiento de los militares ucranianos en el manejo de ese armamento pesado.



El pasado 24 de febrero Rusia lanzó una «operación militar especial» en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al «genocidio» por parte de Kiev.



Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según el presidente ruso, Vladímir Putin, es «la desmilitarización y la desnazificación» de Ucrania.



Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.



Numerosos países condenaron la operación militar de Rusia y apoyan a Kiev con el suministro de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. (Sputnik)