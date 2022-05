Colombia, preparada para un giro a la izquierda

Bogotá, 29 may (Sputnik).- Colombia nunca estuvo gobernada por movimientos de izquierda o líderes socialistas. Pero el país parece estar dispuesto a darle una oportunidad en las elecciones presidenciales de este domingo a Gustavo Petro, de 62 años, quien se ha convertido en la esperanza de un cambio en una larga tradición de dirigentes conservadores.



En los años 80, líderes de izquierda o liberales progresistas que aspiraron a la presidencia eran asesinados, ya sea por grupos paramilitares, con respaldo estatal, o por estructuras criminales como el Cartel de Medellín, encabezado por Pablo escobar.



Y en la primera década de este siglo, en la llamada «ola progresista», mientras en la región sudamericana aparecían figuras como Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador o Evo Morales en Bolivia, este país era presidido con firmeza por Álvaro Uribe (2002-2010), adalid de la derecha y enemigo acérrimo de las guerrillas marxistas.



Ahora, tras dos estallidos sociales (2019 y 2021) que reflejaron un creciente descontento con la clase política dominante, Gustavo Petro, líder de la coalición de izquierda Pacto Histórico, encarna la posibilidad real de un giro a la izquierda. Pero, ¿está toda la sociedad colombiana realmente preparada para un gobierno progresista?



Fortaleza institucional



El doctor y abogado experto en política Jorge Iván Cuervo Restrepo, de la Universidad Externado de Bogotá, le aseguró a la Agencia Sputnik que Colombia tiene todas las garantías para una alternancia segura en el poder, sobre la base de su fortaleza institucional.



«Diría que las instituciones colombianas, la propia Constitución del 91 que en muchos de sus partes tiene un modelo que podríamos denominar de corte socialdemócrata en términos de garantía, de derechos, indican que Colombia está preparada para un gobierno de izquierda en términos de lo que llamaríamos la fortaleza institucional», explicó Cuervo, quien también advirtió una erosión en la relación del pueblo y la política tradicional



El experto sostuvo que el desgaste de la derecha tras más de 20 años de uribismo y el desencanto con el actual Gobierno del presidente Iván Duque son el caldo de cultivo para la emergencia de una administración progresista.



Asimismo, señaló que el centro político «no logró conectar con esa necesidad de cambio» como sí lo hizo Gustavo Petro con el electorado.



Vientos de cambio



En tanto, Pedro Medellín, economista de la Universidad Nacional y experto en políticas públicas de la Universidad de París, cree que Colombia está preparada para ser gobernada por la izquierda pues se han dado una «serie de transformaciones económicas y sociales» y hay un «nuevo empresariado» que favorece condiciones para que se dé un cambio de modelo.



La izquierda en Colombia ha podido leer el momento que viven las democracias en todo el mundo y el desencanto de los ciudadanos en la mayoría del país para posicionarse como una opción de gobierno, dijo a la Agencia Sputnik.



«Creo que en general las democracias y la política está pasando por un mal momento porque muchos ciudadanos, no solo en Colombia, sino en todo el mundo ven que su bienestar y sus condiciones de vida se están deteriorando. El ciudadano ve que trabaja y trabaja y trabaja y no mejoran sus condiciones de vida, y por el otro lado ve que los políticos no cumplen su trabajo, se roban la plata y no piensan en la necesidad de los más vulnerables. Entonces yo creo que eso tiene que ver con el desencanto», sentenció el docente experto en política.



Obstáculos



Sobre las posibilidades de que el progresismo haga cambios profundos, Cuervo Restrepo opinó que líderes de izquierda ya han dirigido grandes ciudades y departamentos, y se han encontrado con problemas de gobernabilidad, propios de la democracia colombiana.



«Ya ha habido gobiernos de izquierda en Colombia en Bogotá, en Pasto, en Cali, y pues han sido mandatos muy similares a los tradicionales, con muchísimos problemas de gobernabilidad, con problemas de hacer políticas públicas, con problemas de consensos políticos para gobernar; no creo que vaya a ser muy diferente», señaló.



Medellín por su parte cree que el país está preparado para un gobierno de izquierda, pero duda que la izquierda esté preparada está para gobernar.



«La izquierda colombiana, al igual que la latinoamericana, necesita un proyecto muy claro para gobernar, y lo que se ha visto es que la mayoría es de corte asistencialista, lo que no es bueno para la región», sentenció el experto.



Para Cuervo Restrepo, otro punto vital para que se dé un despertar de la izquierda en Colombia es el escenario que vive Latinoamérica en la actualidad, donde gobiernos como el de Chile, Perú y Argentina han optado por el camino del progresismo.



«Creo que la época de la izquierda en América Latina asociada al chavismo y al Foro de Sao Paulo, que fue tan estigmatizada, ya pasó. Ahora hay una nueva corriente izquierda más renovada, más comprometida con la democracia como Gabriel Boris en Chile, por ejemplo (…) La opción que plantea el Pacto Histórico se inscribe en eso que podríamos denominar una nueva fase de los gobiernos de izquierda en América Latina, más comprometidos con la democracia y con el respeto por los derechos y por la transición democrática que indica que no se van a reelegir», afirmó.



Por ahora, solo hasta el próximo domingo se sabrá si los colombianos darán un giro a la izquierda tras 50 años de conflicto armado interno y un desencanto que se ha traducido en distintos estallidos sociales y políticos que tiene sumida a la nación en un deseo de cambio. (Sputnik)