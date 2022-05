San José, 28 may (Elpaís.cr).- El presidente Rodrigo Chaves anuncia eliminación de pruebas FARO de los centros educativos, aunque constitucionalmente la decisión debe ser tomada por el Consejo Superior de Educación (CSE).

El mandatario hizo el anuncio de la eliminación de las pruebas la tarde de este sábado durante su gira por la Región Huetar Norte del país.

Durante la campaña política, Chaves prometió que si llegaba al poder iba a eliminar las pruebas.

Chaves aseguró que es una decisión tomada y que no darán marcha atrás, aunque tiene claro que implementarán maneras para seguir evaluando la educación.

«No significa que no vamos a evaluar el aprendizaje, pero de la misma manera que había prometido romper el convenio con Cuba, también había dicho que las pruebas FARO no son lo que necesita el país y ya eso está decidido, no va a haber más pruebas FARO, así de fácil», aseveró.

Las pruebas FARO tienen como fin evaluar y medir las habilidades de los estudiantes de primaria y secundaria, así como la calidad de la enseñanza.

El Consejo Superior de Educación, que decidió aplicar las Pruebas FARO, es un órgano de naturaleza jurídica constitucional, con personalidad jurídica instrumental y presupuesto propio, tiene a su cargo la dirección general de la enseñanza oficial, de acuerdo con el artículo 81 de la Constitución Política de la República.