Candidato colombiano Gutiérrez anuncia su voto por Hernández en segunda vuelta

Bogotá, 30 may (Sputnik).- El candidato presidencial de la coalición Equipo por Colombia (derecha), Federico Gutiérrez, anunció el domingo que él y su fórmula vicepresidencial, Rodigo Lara, votarán en segunda vuelta por Rodolfo Hérnandez, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción (centroderecha).



«Quiero expresar públicamente que no queremos perder al país y por eso Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo el próximo 19 de junio», afirmó el exlalcade de Medellín, quien ha sido un férreo opositor de candidato de la izquierda, Gustavo Petro.



Gútierrez adelantó que no buscará ser parte de un eventual gobierno de Hernández.



«Ni Rodrigo ni yo haremos parte del gobierno de Rodolfo Hernández (…) Viendo entre las dos opciones, la del ingeniero es la más sensata», señaló.



En la votación del domingo, Petro, de la coalición Pacto Histórico, obtuvo 40,33 por ciento de los votos, seguido por Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción (centroderecha), quien se quedó con 28,16 de los sufragios, según informó la Registraduría Nacional con 99,84 por ciento de las mesas escrutadas.



Ambos se verán nuevamente en las urnas en la segunda vuelta del 19 de junio, donde será elegido el sucesor del actual presidente Iván Duque. (Sputnik)