Candidato presidencial colombiano Fajardo afirma que no confía en la Registraduría

Bogotá, 29 may (Sputnik).- El candidato colombiano de la Coalición Centro Esperanza (centro), Sergio Fajardo, votó este domingo en Medellín (oeste) en las elecciones presidenciales y aseguró que no tiene confianza en la Registraduría Nacional, órgano encargado de organizar los comicios.



«No tengo confianza en la Registraduría, como se ha comportado las cosas han sido muy riesgosas. Yo hablo de una política distinta, que no dice mentiras para llegar. A Colombia hay que cuidarla y decir la verdad en las campañas», aseguró el exalcalde de la capital de Antioquia al medio local El Colombiano.



El también exgobernador de Antioquia sostuvo que la campaña presidencial fue muy «hostil», pero invitó a los colombianos a votar por él.



«Esta campaña fue muy hostil (…) La invitación a todos los colombiano es que me apoyen y cuando me encuentre a alguien en la calle le voy a recordar que voten por mí», sentenció el candidato de centro.



Fajardo llegó a la candidatura de la coalición Centro Esperanza luego de derrotar a políticos como Alejandro Gaviria (exrector de la Universidad de Los Andes de Bogotá), Juan Manuel Galán (político del Nuevo Liberalismo e hijo del inmolado Luis Carlos Galán), Carlos Amaya (exgobernador de Boyacá ), Jorge Enrique Robledo (senador del partido Dignidad).



Fajardo logró 723.084 votos en las consultas interpartidistas mientras que Juan Manuel Galán obtuvo 486.808 y Carlos Amaya logró 451.122.



El político antioqueño lleva en la política desde 2004, cuando fue electo alcalde de Medellín y en el 2012 se presentó para ser el gobernador de su departamento, cargo que logró ganar y en el que estuvo hasta el 2015.



Más de 39 millones de colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en Colombia y en el exterior. (Sputnik)