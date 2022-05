Candidato presidencial Gutiérrez promete unir a Colombia si gana las elecciones

Bogotá, 29 may (Sputnik).- El candidato por la coalición de derecha Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, votó este domingo en las elecciones presidenciales y prometió unir al país si resulta victorioso.



«Es muy importante que podamos unir a Colombia. No necesitamos discursos de odio o luchas de clases. Vamos a ganar y vamos a unir al país. La gente está saliendo a votar de manera masiva, quieren cuidar la democracia, el país y las libertades», declaró a la prensa tras votar en la comuna El Poblado, Medellín.



Gutiérrez llamó además a «cuidar» los votos y afirmó que esperará los resultados con tranquilidad.



«Necesitamos que los votos sean cuidados. Mi instrucción es que no solo cuiden mis votos, sino de todos los candidatos. Esta es la democracia, entre todos tenemos que cuidarla», expresó.



Este domingo el candidato derechista busca confirmar lo que las encuestas previas proyectaron y posicionarse en el segundo lugar, para ser el contrincante directo del izquierdista Gustavo Petro, favorito en los sondeos, en una eventual segunda vuelta, programada para el 19 de junio.



«Que cada voto sirva para que construyamos un país diferente, sin hambre, sin corrupción, sin violencia y con mucho progreso para luchar contra la pobreza», añadió en un mensaje en sus redes sociales.



Más de 39 millones de colombianos están llamados este domingo a las urnas en Colombia y en el exterior para elegir al sucesor de Iván Duque.



Las mesas de votación abrieron a las 8:00 (13:00 GMT) y cerrarán a las 16:00 (21:00 GMT); los primeros resultados, según dijo el registrador nacional, Alexander Vega, se esperan para las 20:00 de este domingo (01:00 del lunes GMT). (Sputnik)