Colombia concluye jornada electoral con sorpresa y nuevo panorama político

Bogotá, 30 may (Sputnik).- Las elecciones presidenciales de Colombia dejaron el domingo un escenario político inesperado: Gustavo Petro, de la coalición Pacto Histórico (izquierda), se enfrentará en una segunda vuelta con Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción (centroderecha), candidato que apunta a explotar el descontento social con la élite política.



Es que todo apuntaba a que quien acompañaría a Petro en el balotaje del 19 de junio sería el candidato de la derecha (y apoyado por el uribismo), Federico Gutiérrez, de la coalición Equipo por Colombia.



Petro obtuvo 40,32 por ciento de los votos, seguido por Hernández con 28,19 por ciento, mientras que Gutiérrez obtuvo 23,87 por ciento de los sufragios, según informó la Registraduría Nacional con 99,43 por ciento de las mesas escrutadas.



Llamado al cambio



En su discurso de triunfo, Petro hizo un llamado a la ciudadanía a apostar a un cambio, de cara a la segunda vuelta electoral.



«Lo que se disputa hoy es el cambio (…) Pido a Colombia hacer un cambio constructivo de mucha más capacidad», afirmó.



Petro aprovechó también para resaltar el papel de las mujeres en su campaña y en especial a su compañera de fórmula, Francia Márquez



Por su parte, Hernández destacó el buen desarrollo de la jornada electoral y aseguró que está preparado para afrontar resistencia a su cruzada contra la corrupción.



«Hoy ganó la ciudadanía, hoy ganó Colombia, y estos próximos días serán decisivos para el futuro (…) Soy consciente de las dificultades que vendrán cuando asuma la presidencia de la República, no soy ingenuo a las resistencias que habrá con el gobierno de acabar con la corrupción», afirmó el ingeniero y exalcalde de Bucaramanga (noreste).



Aseguró además que no descansará ni un minuto hasta que cumpla sus promesas de campaña, y que trabajará por el bienestar de los colombianos.



«A quienes me votaron no les fallaré. No descansaré un minuto en cumplirles mi compromiso, que es hoy y siempre, hacer de Colombia un país con oportunidades para todos donde el Gobierno trabaje para el bienestar de los colombianos en especial los más necesitados», indicó.



Elogios a la jornada



El actual presidente Iván Duque se expresó una vez concluida la votación, destacando la solidez de la democracia colombiana.



«Hoy, los colombianos asistieron a las urnas y con su participación demostraron, una vez más, la solidez de nuestra democracia. Una jornada que transcurrió en calma gracias al trabajo de la organización electoral y de la Fuerza Pública a través del Plan Democracia», publicó en su cuenta de Twitter.



Más temprano, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que las elecciones presidenciales transcurrieron con normalidad, gracias a la distribución de 221.000 uniformados de la Fuerza Pública en las mesas de votación en todo el territorio.



No obstante, informó que se registraron tres atentados menores con artefactos explosivos en el sur del país, dejando a un soldado lesionado pero no de gravedad.



El incidente más grave, reconoció, se dio en el departamento de Meta (centro), donde disidencias de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) asesinaron a un jurado de votación e hirieron a un soldado del Ejército



De todas formas, representantes de todos los partidos destacaron el buen desarrollo de la votación, que estuvo anticipada por una campaña tensa, con amenazas de muerte y denuncias de posible fraude. (Sputnik)