Difunden falsa alarma de bomba en un hotel de La Habana

La Habana, 30 may (Sputnik).- Una falsa alarma de bomba en el hotel Tulipán, en La Habana, provocó la movilización de fuerzas especializadas del Ministerio del Interior, confirmaron en la noche del lunes varios sitios locales.



“Los medios financiados por los EEUU están haciendo su trabajo de generar pánico. Según informaciones del lugar, la alerta se generó por una llamada procedente desde los Estados Unidos y al momento el periodista Mario J. Pentón, de la nómina del Canal 41 de Miami, inició la especulación alarmista”, subrayó el sitio digital Razones de Cuba en su cuenta en la red social de Facebook.



De acuerdo a la fuente citada, todos los trabajadores y huéspedes que están en el hotel Tulipán se encuentran protegidos tras la falsa alarma de explosivo.



Medios locales de prensa confirmaron que la policía y los bomberos evacuaron al personal del hotel y a los 222 huéspedes que allí se encontraban, y establecieron un área de protección mientras procedían a la búsqueda de un posible artefacto explosivo.



Entre los huéspedes del hotel está el equipo de béisbol “Industriales”, de la capital de la isla, que disputan un play off por el título nacional en este deporte, e integrantes de equipos de baloncesto que participan en la liga superior de esta disciplina.



Cerca de las 21:00 hora local del 29 de mayo (01:00 GMT del 30 de mayo), se produjo la alerta que inmediatamente fue acompañada por varios mensajes en redes sociales de medios digitales y perfiles asentados en EEUU que habitualmente lideran campañas de noticias falsas contra Cuba, subraya un despacho publicado por la agencia cubana Prensa Latina.



En declaraciones emitidas a la televisión local, el presidente del grupo empresarial hotelero Islazul, Yadiel Frías Mesa, confirmó que ya habían concluido las labores de búsqueda por parte de las autoridades y no se detectó la presencia de explosivos en el hotel. (Sputnik)