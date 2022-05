Enfrentamientos durante la fiesta nacionalista judía el Día de Jerusalén

Tel Aviv, 29 may (Sputnik).- Miles de israelíes de derecha participan en la controvertida Marcha de la Bandera del Día de Jerusalén que se lleva a cabo este domingo en la Ciudad Vieja, comunica un corresponsal de Sputnik.



El año pasado, el evento fue el detonante de la guerra de 11 días entre Israel y Hamás, movimiento islamista gobernante en Gaza.



El servicio de rescate de la Media Luna Roja Palestina informó que ha atendido a 24 personas heridas en Jerusalén, la Ciudad Vieja y sus alrededores, de los cuales ocho fueron llevados al hospital y el resto fueron atendidos en el lugar.



Antes de que comenzara la marcha, a primeras horas de la tarde, varios judíos extremistas entraron en el barrio musulmán de la ciudad intramuros, rociaron con gas pimienta y golpearon a palestinos, quienes a su vez arrojaron sillas y botellas a los israelíes.



Mientras tanto, aviones de combate de la Fuerza Aérea israelí sobrevuelan la Franja de Gaza, preparándose para la posibilidad de que grupos militantes palestinos lancen algún proyectil desde la franja durante la marcha.



El año pasado, Hamás disparó una ráfaga de cohetes contra Jerusalén durante la Marcha de la Bandera comenzando la última guerra entre ambos bandos.



A lo largo del día, 2.600 judíos ascendieron a la Explanada de las Mezquitas, donde tienen prohibido rezar, bajo una fuerte protección policial, mientras muchos jóvenes palestinos se fortificaban en la mezquita de Al-Aqsa y arrojaban piedras, informó la Policía.



Hamás, que ha amenazado con repetir los lanzamientos de cohetes del año pasado si no se modifica la ruta para que no pase a través del barrio musulmán de la Ciudad Vieja, elogió la «defensa» palestina de la mezquita. (Sputnik)