Erdogan declara sin éxito las conversaciones con Finlandia y Suecia sobre la OTAN

Ankara, 29 may (Sputnik).- Las negociaciones de la semana pasada sobre las candidaturas de Suecia y Finlandia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), no alcanzaron el nivel deseado, declaró el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.



«Desgraciadamente, las conversaciones mantenidas por nuestra delegación con Finlandia y Suecia no tuvieron el nivel deseado», dijo Erdogan, citado por la agencia Anadolu.



El líder turco también afirmó que ni Suecia ni Finlandia han dado los pasos necesarios sobre las demandas de Ankara, y subrayó que los terroristas siguen caminando por las calles de Estocolmo bajo la protección sueca.



«No podemos repetir los errores cometidos en el pasado al admitir a países que abrazan y alimentan a esos terroristas en la OTAN, que es una organización de seguridad», enfatizó el mandatario.



La operación militar lanzada por Rusia en Ucrania el pasado 24 de febrero obligó a Finlandia y Suecia a replantearse su tradicional política de neutralidad e inclinó a la opinión pública a favor del ingreso en la OTAN.



El 18 de mayo, ambos países nórdicos presentaron sus solicitudes para adherirse a la Alianza Atlántica.



A su ingreso se opone Ankara, exigiendo que Helsinki y Estocolmo retiren el apoyo al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK, proscrito en Turquía por actividad terrorista), y las restricciones sobre la venta de armas que impusieron tras la ofensiva turca de 2019 sobre las milicias kurdas YPG en el norte de Siria.



Para incorporarse a la Alianza Atlántica, Finlandia y Suecia necesitan recabar la aprobación unánime de los 30 Estados miembros.



El 25 de mayo, Turquía acogió en Ankara consultas con las delegaciones de ambos países sobre sus candidaturas a la OTAN. (Sputnik)