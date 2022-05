Hallan los cuerpos de 14 de los 22 ocupantes del avión siniestrado de Tara Air en Nepal

Katmandú, 30 may (Sputnik).- Los rescatistas encontraron los cuerpos de 14 de los 22 ocupantes del avión de la compañía Tara Air que se estrelló el domingo por la mañana en las montañas de Nepal, según los medios locales.



El portavoz de Tara Air, Sudarshan Bartaula, confirmó este hallazgo en declaraciones a The Kathmandu Post.



“El equipo de búsqueda y rescate está recogiendo los cuerpos que se han esparcido a 100 metros alrededor del punto de impacto principal», dijo.



El lunes por la mañana, un helicóptero del Ejército de Nepal trasladó a la escena del siniestro a un primer grupo de rescatistas. El lugar no puede acomodar más que un helicóptero, así que los demás miembros del dispositivo de búsqueda llegarán más tarde.



El avión, un DHC-6-300 Twin Otter que operaba el vuelo de Pokhara a Jomsom con 19 pasajeros y tres tripulantes a bordo, desapareció sobre las 10:00 hora local (GMT+5:45) del domingo, pocos minutos después de haber despegado.



Entre los pasajeros había seis nacionales extranjeros: cuatro indios y dos alemanes.



Las condiciones climáticas adversas retrasaron el domingo el operativo de búsqueda, pero esta mañana los fragmentos de la aeronave fueron avistadas en una zona montañosa de Sanoswarem, en el distrito de Mustang. (Sputnik)