La compañía rusa Navigator desarrolla nuevo sistema anticolisión de aviones

Moscú, 30 may (Sputnik).- La compañía rusa Navigator anunció el desarrollo de un sistema anticolisión de a bordo (TCAS, por sus siglas en inglés) para todo tipo de aviones.



«Nuestro sistema de prevención de colisiones en el aire no tiene análogos en el mundo. Alerta a los aviones y transmite la señal al piloto automático para evadir posibles colisiones con otras aeronaves», dijo a Sputnik el director general de la firma, Serguéi Baburov.



El equipo funciona también en modo de vigilancia híbrida, es decir sigue el tráfico aéreo de forma pasiva y cuenta con una antena activa que proporciona información a otros aviones sobre su posición.



La innovación puede instalarse en los aviones de pasajeros Ilyushin-96, Sukhoi Superjet-100, Ilyushin-14, MC-21 y otros.



«Actualmente se dota ya de este equipo a todos esos aviones, y se realizan pruebas en el L-410», remarcó Baburov.



Antes, dijo, se usaba el sistema TCAS fabricado por la empresa estadounidense Collins que era prácticamente monopolista.



«El sistema es tan complejo que los estadounidenses necesitaron décadas para conseguirlo. Nosotros también y es una gran suerte que hayamos logrado desarrollar un sistema único. Toda nuestra industria aeronáutica esperaba el dispositivo», apostilló.



El TCAS ruso tiene integrado varias funciones adicionales, en particular el reconocimiento del contorno del suelo. (Sputnik)