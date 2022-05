Colombianos expresan en votos un rechazo a la política tradicional, dice economista

Bogotá, 31 may (Sputnik).- Colombia vivió el pasado domingo una histórica jornada electoral presidencial con resultados que muestran un cansancio hacia la clase política tradicional, expresó el lunes a la Agencia Sputnik el economista de la Universidad Nacional y experto en políticas públicas de la Universidad de París, Pedro Medellín.



«Hay un agotamiento de los colombianos, de los ciudadanos del común y corriente con la clase política, con los partidos, con las formas de Gobierno, con las formas de gestión pública, etcétera; la gente quiere un viraje en ese sentido y optó por eso. Ayer (por el domingo) 15 millones de colombianos se expresaron en esa dirección, pues dos de cada tres colombianos que votaron lo hicieron por el cambio», aseguró el experto en política y analista en medios de comunicación.



Los dos candidatos que obtuvieron mayor cantidad de votos fueron el líder de la coalición de izquierda Pacto Histórico, Gustavo Petro, y el exalcalde de Bucaramanga (Santander, centro), Rodolfo Hernández, que promovió las banderas anticorrupción.



La sorpresa de las elecciones fue Hernández, luego de obtener 5.953.209 votos en la primera vuelta presidencial, que alejado de las maquinarias tradicionales y sin ningún tipo campaña en la plaza pública superó al candidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, quién tenía el beneplácito de la derecha colombiana.



«Es un personaje que, sin moverse, sin desplazarse por el territorio colombiano, sin estructura organizacionales o partido político logró sacar casi seis millones de votos (…) tuvo un millón más de votos que el candidato que tenía detrás siete partidos y cuatro expresidentes», aseguró el experto.



Consultado sobre el comportamiento del partido del actual presidente, Iván Duque, Medellín asegura que el uribismo no fue el derrotado, sino todos los partidos políticos tradicionales.



«El gran derrotado es la clase política, esos son los derrotados, los que llevaron la peor parte», dice Medellín haciendo referencia a partidos como el Liberal, el Conservador, o las grandes casas familiares regionales que son las que mueven el dinero y los votos en elecciones.



El analista asegura que Rodolfo Hernández tiene «todas las de ganar, pues la sola adhesión de Federico Gutiérrez lo ponen ante la posibilidad de tener 11 millones de votos». Por el contrario, ve que el escenario de Gustavo Petro es más complicado, pues no tiene esa capacidad de llegar a tal cantidad de sufragios, sin hacer antes un giro en la campaña.



«No tiene chances de ganar en segunda vuelta, o son muy bajos, pues tiene que hacer un giro en la campaña muy fuerte si quiere ganar», sentenció el experto en políticas públicas.



Sobre el futuro político de Colombia, Pedro Medellín dice que de ahora en adelante se vivirá una «coyuntura política totalmente distinta».



«En cuatro años vamos a tener otra coyuntura distinta con nuevos personajes, un escenario de nuevos dirigentes, de líderes políticos nuevos, de una gestión muy regionalizada, muy territorial», analizó y agregó que en las próximas elecciones de alcaldes y gobernadores podría ocurrir un gran golpe de cambio.



Por ahora los candidatos están empezando a mover fichas de cara a las elecciones del próximo 19 de junio, donde se elegirá el nuevo presidente de Colombia. (Sputnik)