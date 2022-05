Cuba anuncia fin del uso obligatorio de mascarillas anticovid-19

La Habana, 31 may (Sputnik).- Las autoridades sanitarias de Cuba dispusieron eliminar el uso obligatorio de la mascarilla a partir de este martes, una de las medidas aplicadas durante los dos últimos años para intentar frenar la propagación de la enfermedad covid-19.



“Cuba elimina el uso obligatorio del nasobuco (mascarilla) en la mayoría de los escenarios y actividades. La autorresponsabilidad y el autocuidado son claves para proteger la salud individual y de quienes nos rodean”, escribió el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal en su cuenta en la red social de Twitter.



Durante su intervención en la noche del lunes en el programa de televisión Mesa Redonda, Portal Miranda explicó que se elimina el uso obligatorio de la mascarilla para todas las actividades sociales, excepto en consultas médicas y servicios de hospitalización que así lo requieran y áreas con restricción durante los controles de foco.



A su vez, se decidió mantener el uso obligatorio de mascarillas en las personas que presenten síntomas respiratorios, y se recomendó su uso en personas vulnerables, por sus padecimientos como medida de protección, no solo ante el covid-19.



El titular cubano de Salud Pública recomendó también hacer uso de la mascarilla en escenarios con aglomeración de personas, como podrían ser los ómnibus urbanos y lugares donde se hacen colas de varias personas, así como otros espacios donde no sea posible mantener un adecuado distanciamiento físico.



El doctor Portal Miranda subrayó que estas acciones no son exclusivas de Cuba, pues muchos de los países que han experimentado un descenso significativo de los casos de covid-19 y han desarrollado con éxito campañas de vacunación, han pasado de medidas obligatorias a recomendaciones.



Recalcó que ninguna de las medidas que se adoptan es inamovible. “Su permanencia en el tiempo dependerá del comportamiento de la situación epidemiológica del país y de la responsabilidad con que de manera individual asumamos el cuidado de nuestra salud y del resto de las personas que nos rodean”, expresó el ministro.



Cuba vive en estos momentos un cambio radical en la situación epidemiológica asociada al covid-19 en cuanto a incidencia de nuevos contagios y casos graves y críticos, como resultado del impacto de la campaña de vacunación, junto al resto de las medidas higiénico-sanitarias aplicadas. (Sputnik)