Defensa de presidente de Perú dice que investigación fiscal es inconstitucional

Lima, 30 may (Sputnik).- La defensa del presidente de Perú, Pedro Castillo, afirmó este lunes que la investigación que el fiscal general, Pablo Sánchez, ha abierto contra el mandatario es violatoria de la Constitución.



«La investigación (contra Castillo) es una clara violación a la Constitución», dijo el abogado del jefe de Estado, Benji Espinoza, a la radio local Exitosa.



El domingo 29, el fiscal general, Pablo Sánchez, abrió una investigación contra el mandatario por ser presunto miembro de una mafia en el interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).



Esta organización se habría dedicado a la concesión de obras públicas a privados a cambio de dinero.



Según el abogado de Castillo, la decisión del fiscal general iría en contra del artículo 117 de la Constitución, el cual prohíbe que un presidente sea acusado por la justicia durante el ejercicio de su mandato.



«Es un problema cuando se pretende interpretar la Constitución a partir del Código Penal, lo que se tiene que interpretar es desde el punto de vista original, buscar cuál es el sentido del artículo 117, como lo tienen otros países, este es que no se puede distraer al mandatario con cuentas judiciales hasta que acabe su Gobierno», dijo el abogado.



El fiscal general ha advertido que el presidente será investigado, pero no acusado salvo hasta que concluya su mandato en julio de 2026. (Sputnik)