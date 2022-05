Erdogan propone a Putin una reunión de Rusia, Ucrania y la ONU en Estambul

Ankara, 30 may (Sputnik).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, propuso en una conversación telefónica con su par ruso, Vladímir Putin, organizar una reunión en Estambul entre las delegaciones de Rusia, Ucrania y la ONU, comunicó la oficina presidencial.



«Erdogan propuso durante las consultas con su homólogo ruso, Vladímir Putin, mantener una reunión en Estambul entre las delegaciones de Rusia, Ucrania y la ONU», dijo el ente.



El presidente turco también expresó su disposición a jugar un rol en un potencial mecanismo de observación, si ambas partes están de acuerdo.



La oficina de Erdogan agregó que en las negociaciones telefónicas, Putin y Erdogan examinaron las cuestiones regionales como la operación rusa en Ucrania, así como las relaciones ruso-turcas.



«Erdogan declaró que se necesitan pasos que minimicen las consecuencias negativas de la guerra y fomenten la confianza mediante una rápida restauración del suelo de paz entre Rusia y Ucrania», informó la oficina del mandatario.



Además, el líder turco señaló que en Siria continúan los ataques del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y la milicia kurda YPG, consideradas organizaciones terroristas por Ankara, contra Turquía y la población civil siria.



A su vez, el servicio de prensa del Kremlin indicó que Putin y Erdogan, al discutir la situación en Ucrania, se centraron en la importancia de garantizar una navegación segura en los mares Negro y de Azov y eliminar las minas en sus aguas.



Destaca que el presidente ruso expresó la disposición de su país de contribuir al tránsito de cargas en el mar Negro en coordinación con Turquía, en particular, a la exportación de granos desde los puertos ucranianos.



Además, el servicio de prensa del Kremlin constató que Rusia podría suministrar suficientes fertilizantes y productos agrícolas al mercado global para evitar una crisis alimentaria.



«A la luz de los problemas en el mercado mundial de alimentos, causados por la política financiera y económica miope de los Estados occidentales, confirmamos que Rusia puede exportar grandes volúmenes de fertilizantes y productos agrícolas, si se levantan las correspondientes sanciones antirrusas», dijo.



En lo referente a las relaciones ruso-turcas, el Kremlin destacó el aumento de comercio entre los dos países, añadiendo que Putin y Erdogan acordaron continuar los contactos en los ámbitos de energía, transporte, turismo y otros.



Rusia lanzó el pasado 24 de febrero una «operación militar especial» en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al «genocidio» por parte de Kiev.



Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.



De acuerdo con los datos de la ONU, más de 4.000 civiles fallecieron en Ucrania desde el 24 de febrero, y más de 6,7 personas huyeron a los Estados vecinos en búsqueda de refugio. (Sputnik)