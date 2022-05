Frenar el imperialismo de EEUU es el mayor desafío del Alba, dice su secretario

Caracas, 31 may (Sputnik).- Detener el plan de control de Estados Unidos en la región es el mayor reto de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), dijo en entrevista con la Agencia Sputnik el secretario ejecutivo de ese bloque, Sacha Llorenti.



«Existen muchos desafíos, el principal desafío es la lucha contra el imperialismo porque es Estados Unidos el actor que intenta acabar con cualquier tipo de proceso político o social, que no estén con sus intereses», dijo Llorenti en declaraciones a esta agencia.



ALBA se creó en 2004, y surgió como parte de los planes de integración regional impulsados por los gobiernos de Cuba y Venezuela, y con el propósito de reducir la desigualdad y la pobreza, por medio de planes de desarrollo económicos.



El bloque está conformado también por Antigua y Barbuda, Bolivia, Dominica, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía.



En los últimos 18 años, ALBA, destacó Llorenti, tuvo que hacer frente «a las ofensivas de distintas perspectivas que han pretendido desarticular los esfuerzos de integración latinoamericana y caribeña».



Plan de EEUU



A pocos días de la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en los Ángeles entre el 6 y 10 de este junio, los miembros de la alianza se reunieron en La Habana y desde allí expresaron su repudio por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, con señalamientos contra la democracia de estos países.



Para Llorenti el fracaso de este encuentro está predicho, «ya es un fracaso esa reunión, porque no es ni cumbre ni es de las Américas, es una reunión que es parte del intento de la lógica hegemónica de los Estados Unidos de controlar todo espacio para sus intereses hegemónicos».



A Estados Unidos, consideró el secretario ejecutivo de Alba, no le interesa abrir espacios para el fortalecimiento y la integración de la región.



«A Estados Unidos no le interesa la democracia no le interesan los derechos humanos, la integración de los pueblos, le interesa mantener el control hegemónico de nuestra región en términos de recursos naturales, de control de las vías de comercio internacional, vender sus productos en un mercado consumidor, y tener mano de obra barata, estos son los objetivos que tiene Estados Unidos en la región», apuntó.



Condena



El camino de la alianza en los últimos años, explicó su secretario, se vio obstaculizado por las sanciones que impuso la Casa Blanca a sus miembros y consideró que, si la justicia fuese «genuina», los responsables de aplicarlas estarían afrontando consecuencias.



«Lo que hace Estados Unidos con las medidas coercitivas unilaterales contra países como Cuba, Venezuela y Nicaragua es un crimen, que de haber una genuina Corte Penal Internacional, Estados Unidos y sus líderes no se salvarían de una sanción», dijo.



Sin embargo, Llorenti consideró que la región está dando «una señal muy clara de dignidad y soberanía», al centrar su mirada en bloques como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para avanzar hacia la «genuina integración», y a la vez sentando una postura de protesta ante la exclusión en espacios como la Cumbre de las Américas. (Sputnik)