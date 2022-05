La UE acuerda la prohibición parcial de las importaciones de petróleo ruso

Bruselas, 31 may (Sputnik).- Los líderes de la Unión Europea (UE) al término del primer día de una cumbre en Bruselas acordaron prohibir de forma parcial las importaciones de petróleo desde Rusia, informó el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.



«Logramos un acuerdo para prohibir la exportación de petróleo ruso a la UE. Esto cubre enseguida más de dos tercios de las importaciones de petróleo desde Rusia, cortando una enorme fuente de financiación para su maquinaria bélica», escribió en su cuenta de Twitter.



El sexto paquete de sanciones contra Moscú, según el jefe del Consejo Europeo, incluye también la desconexión del mayor banco ruso Sberbank del sistema SWIFT, prohibición de otras tres emisoras estatales rusas así como las medidas contra tres individuos «responsables de crímenes de guerra».



Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó en Ucrania el pasado 24 de febrero y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales con la intención de infligirle a la economía rusa el mayor daño posible para presionar a Moscú a detener las hostilidades.



Por primera vez, las sanciones incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT y la inmovilización de las reservas internacionales de su Banco Central, así como el embargo sobre la importación de petróleo ruso por algunos países.



A principios de mayo, el Comité de Representantes Permanentes de la UE (Coreper) no logró acordar por unanimidad el sexto paquete de sanciones contra Rusia propuesto por la Comisión Europea (CE).



Varios países, incluida Hungría, se pronunciaron en contra de un embargo completo al petróleo ruso dado que ahora son incapaces de reemplazarlo por completo.



El primer ministro húngaro, Viktor Orban, dijo antes de la cumbre que se desarrolla estos 30 y 31 de mayo en la capital de la UE que Budapest aceptará el sexto paquete solo si se encuentran soluciones para la seguridad energética de Hungría.



Por su parte, la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, admitió que no espera que ese paquete se apruebe en la cumbre de Bruselas. (Sputnik)