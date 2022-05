Messi considera que Benzema ganará el Balón de Oro este año

París, 30 may (Sputnik).- El futbolista del Paris Saint Germain (PSG) y siete veces ganador del Balón de Oro, Lionel Messi, considera que el delantero del Real Madrid, Karim Benzema, es uno de los principales aspirantes al premio este año.



«Yo creo que no hay dudas, está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular y terminó consagrándose con la Champions, siendo fundamental de octavos hacia adelante en todos los partidos. Creo que no hay dudas este año», dijo Messi, en una entrevista con el canal de televisión TyC Sports.



Messi tiene el récord de más Balones de Oro ganados (2009-2012, 2015, 2019, 2021).



Benzema, de 34 años, jugó 46 partidos durante la temporada pasada, marcando 44 goles y dando 15 asistencias.



Con el Real Madrid ganó el título de la Liga española, la Supercopa de España y la Liga de Campeones, y fue el máximo goleador en las tres competiciones. (Sputnik)