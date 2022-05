Ataques cibernéticos siguen afectando a entidades públicas de Costa Rica

San José, 31 may (EP/PL).- La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es hoy la más reciente víctima de los ataques cibernéticos de los piratas informáticos del grupo Conti, que mantienen fuera de servicio importantes plataformas del Ministerio de Hacienda.

El director de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la CCSS -encargada de la salud pública en este país-, Roberto Blanco, confirmó el ciberataque y añadió que actualmente realizan los análisis correspondientes para tratar de restaurar servicios críticos, pero no es posible determinar aún cuando estarán en operación.

Apuntó que trabajan con todo el equipo especializado y el tercero para determinar curso y cómo levantar los sistemas críticos e indicó que por lo pronto y de manera preventiva bajaron todos los sistemas.

La CCSS aseguró que pese al ataque no se han visto comprometidas las plataformas de Expediente Digital Único en Salud (EDUS), ni las relacionadas a planillas y pensiones.

Ante la desactivación del EDUS de forma preventiva, los hospitales públicos están trabajando con expedientes físicos mientras se soluciona la situación, lo que afecta la agilidad en la atención de los pacientes.

Por el momento este ataque no se lo ha atribuido ningún grupo de hackers en específico, pero se une a los ataques que Costa Rica recibe desde el pasado 17 de abril por parte del denominado grupo Conti, que exige el pago de al menos 10 millones de dólares como rescate.

Hace dos semanas, el presidente Rodrigo Chaves señaló que existe un estado de emergencia nacional vigente, precisamente para enfrentar la amenaza cibernética, cuyo decreto ejecutivo firmó pocas horas después de tomar posesión el pasado día 8.

Afirmó que Costa Rica está en guerra contra los cibercriminales que realizan ataques informáticos a instituciones estatales y reveló que el grupo Conti aparentemente tiene filibusteros en el país.

Estamos en guerra y esto no es una exageración, aseguró Chaves y agregó que la guerra es contra un grupo terrorista internacional (Conti) que aparentemente tiene filibusteros en Costa Rica que están traicionando a la patria.

Recordó que desde el 17 de abril pasado, los delincuentes informáticos han atacado casi 30 entidades estatales, de las cuales nueve tienen un grado de afectación serio, pero -aclaró- aún no disponemos de un diagnóstico certero del daño.

«No hay diagnósticos que permitan comprender la magnitud real de afectación. El Gobierno anterior nos deja esta tarea, francamente se hizo muy poco. De hecho, hubo falta de coordinación y negación de información a los diferentes elementos que había que involucrar para salir adelante», aseveró Chaves.

Entre los males provocados al Estado y en particular al Ministerio de Hacienda por estos ciberataques, el presidente tico mencionó que no están pudiendo cobrar impuestos por el sistema tradicional y que no saben y no tienen información de quién está pagando los impuestos bien o mal.

Asimismo, prosiguió, hay una afectación enorme sobre los procesos de comercio internacional y nacionalización de importaciones, ya que el sistema TICA de Aduanas no está funcionando.

También, detalló, no saben cómo avanza, ni siquiera, la ejecución presupuestaria del país: Costa Rica no conoce cuánto del presupuesto está pagando cada quién, si nos vamos a pasar o no.