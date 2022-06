Líder opositor de México difunde grabación con presunta amenaza del Gobierno

Ciudad de México, 1 jun (Sputnik).- El dirigente nacional del opositor mexicano Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro), Alejandro Moreno Cárdenas, reveló el martes un audio con una llamada en la que un senador oficialista le comunica una supuesta amenaza de represalias del Gobierno, si su bancada no apoyaba en abril pasado un proyecto presidencial de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.



El líder de la segunda fuerza opositora en el Congreso reveló en conferencia de prensa en la sede nacional del PRI una conversación telefónica de casi nueve minutos entre él y el senador oficialista y amigo personal Manuel Velasco, quien le advirtió de una amenaza que le enviaba «el número dos» del Gobierno, Adán Augusto López Hernández, encargado de la política interior federal.



«Si no jalas (apoyas) se van a ir con todo» en contra del PRI y su dirigencia, dice en el audio del supuesto intermediario, en lenguaje cifrado y coloquial de la jerga política mexicana.



Velasco, dirigente del Partido Verde Ecologista -que integra el bloque oficialista- dice en la supuesta llamada que se reunió con el titular de cartera de Gobernación (Interior), quien le dijo que «está también bajo la presión de su jefe», el presidente Andrés Manuel López Obrador, para lograr el respaldo del PRI al proyecto de reforma constitucional, que finalmente naufragó en la Cámara de Diputados.



La llamada habría ocurrido antes de que el PRI se aliara con todos los partidos de oposición en abril pasado para impedir una contrarreforma constitucional a la Ley de la Industria Eléctrica, impulsada por López Obrador y la bancada de la coalición oficialista.



Mensaje y respuesta



«Te voy a hablar en clave, me mandaron a traer (del Gobierno), ¿OK? Nuestro amigo, nuestro hermano, ya sabes con quién», dice en el audio el senador oficialista al líder de la oposición, con quien se tratan como amigos.



Moreno Cárdenas responde; «el dos», y más adelante lo llama abiertamente «Adán», nombre de pila del jefe de la política interior.



«Sí, habló con su jefe (López Obrador), ahí enfrente de mí», prosigue el arranque de la grabación.



Velasco aclaró que solo era el mensajero: «yo sólo quiero ayudarte»; y al mismo tiempo ofrece su apreciación del ánimo en que se encontraba el titular de Gobernación: «yo lo vi muy preocupado».



Moreno Cárdenas rechaza las amenazas y replica: «al final del día, a mí o a otro nos pueden meter a la cárcel, pero no pueden meter a 50, y nosotros (los líderes del PRI) no entendemos así. Así que a mí no me van a doblar hermano».



El dirigente nacional del partido que gobernó siete décadas y el periodo presidencial anterior (2012-2018) argumenta que el Ejecutivo y el oficialismo actual «han fallado en temas internacionales. Y si van a venir, se les va a venir el mundo encima».



«A nuestro principal socio norteamericano (EEUU) es increíble el trato que le han dado», expresó.



Empresas estadounidenses y europeas son parte de los casi 40.000 millones de dólares que han invertido generadoras de energía eléctrica privadas, nacionales y extranjeras.



El líder del PRI dijo a periodistas que, desde la votación en el Congreso, él y su familia han recibido «amenazas de muerte».



Asimismo, desmintió otros audios difundidos por el oficialismo en los que supuestamente él admite que recibió el equivalente a 1,5 millones de dólares de la empresa Cinépoli, para financiar campañas electorales, y que el partido opositor pagó cinco millones de dólares al publicista español Antonio Solá.



En abril pasado, el PRI se alió a otros tres partidos opositores para formar un bloque que se opuso a la coalición gobernante y votaron en contra del proyecto que buscaba revertir la Reforma Energética constitucional de 2013 que puso fin a casi ocho décadas de monopolio estatal del sector energético, eléctrico y petrolero.



El objetivo del proyecto del presidente López Obrador era empoderar a la Comisión Federal de Electricidad, y elevar la porción de la compañía estatal en el mercado de energía eléctrica, del 38 por ciento actual a 54 por ciento, entre otras facultades. (Sputnik)