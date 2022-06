Parlamento de Nicaragua cancela personerías jurídicas a 83 organismos no gubernamentales

Managua, 1 jun (Sputnik).- La Asamblea Nacional de Nicaragua canceló las personerías jurídicas de 83 fundaciones y asociaciones, a solicitud del Ministerio de Gobernación, que alega la violación de las leyes que rigen a los organismos sin fines de lucro, declaró el martes el diputado Wálmaro Gutiérrez, del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional.



«La Asamblea Nacional lo que está haciendo es cumpliendo con su labor y sus responsabilidad legal y de carácter constitucional y diciendo ‘estas ONG están al margen de la ley, no cumplen con lo establecido con la ley de la materia y por tanto se les tiene que cancelar la personalidad jurídica'», expresó Gutiérrez.



En la lista de las organizaciones no gubernamentales (ONG) canceladas, se encuentra la Academia Nicaragüense de la Lengua, aprobada por Decreto Ejecutivo, el 8 de agosto de 1928 y publicada en el diario oficial La Gaceta, el 3 de enero de 1930 en Managua.



El director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz, se declaró «desolado» por el cierre de Managua y calificó el acto de «intolerable».



«Es cortarle la lengua a la gente», afirmó desde España.



No obstante, el diputado Gutiérrez defendió la decisión soberana del Parlamento de Nicaragua, sustentada en «argumentos suficientes» para justificar el cierre de todas las ONG.



«De la misma manera que el Parlamento aprueba una ONG, tienen la responsabilidad que si no está conforme a la ley, de cancelarla», expresó Gutiérrez.



Las ONG canceladas son señaladas de incumplir la demanda del Estado de inscribirse como agentes extranjeros (si reciben fondos internacionales), no brindar información de la identidad y origen de todos sus miembros donantes, infringiendo así la Ley contra el Lavado de Activos.



En un comunicado publicado el lunes 30 de mayo, la Real Academia Española (RAE) manifestó su preocupación por el cierre anunciado de la academia nicaragüense y resaltó su labor por la promoción del idioma «como el mejor instrumento de diálogo» entre los pueblos.



La RAE, fundada en 1713 en Madrid (España), manifestó que la Academia de Nicaragua llevó a su «más alto grado de excelencia» a los poetas y escritores: Rubén Darío, Alfonso Cortés, José Coronel Urtecho, Ernesto Cardenal, entre otros. (Sputnik)