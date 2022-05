Turquía cancela o aplaza varios ejercicios militares de la OTAN

Ankara, 31 may (Sputnik). – Turquía decidió cancelar o aplazar varios ejercicios militares de la OTAN conforme a sus compromisos derivados de la Convención de Montreux, declaró este martes el ministro de Asuntos Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu.



«La OTAN tenía previsto realizar varios ejercicios militares programados con antelación, pero decidimos cancelarlos o aplazarlos», dijo en una reunión con los redactores de la agencia de noticias turca Anadolu.



La Convención de Montreux, firmada en 1936, establece la libertad de paso por los estrechos para los barcos comerciales de todos los países en tiempos de paz y de guerra. Pero fija un régimen de paso distinto para los buques militares de los Estados de la cuenca del mar Negro y para los que no lo son. Los buques de los países que no tienen salida a este mar, pueden permanecer en sus aguas no más de 21 días, además para tales navíos se establecen importantes limitaciones en cuanto a la clase y el tonelaje.



Además, Turquía tiene el derecho de cerrar o restringir el paso a los buques militares por los estrechos del Bósforo y los Dardanelos en caso de emergencia.



«Turquía está dentro del proceso (de Ucrania) y se desempeña como mediadora… Pero, ¿acaso podría hacerlo si participa en las sanciones (contra Rusia)? Muchos aprueban nuestra política de no participación en las sanciones… Turquía adoptó la Convención de Montreux, pero dejó abierto su espacio aéreo», comentó el ministro de Asuntos Exteriores turco. (Sputnik)