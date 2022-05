Un plan de contingencia prevé la evacuación de diplomáticos rusos desde países hostiles

Moscú, 31 may (Sputnik).- Rusia tiene un plan de contingencia para evacuar una parte de sus diplomáticos desde países hostiles, dijo a Sputnik el viceministro de Exteriores Evgueni Ivanov.



El diplomático constató que las autoridades de algunos países «con elementos rusófobos muy activos» no toman las debidas precauciones para prevenir ataques extremistas a legaciones de Rusia.



«En general, creemos innecesario evacuar en esta etapa a una parte del personal de nuestras legaciones en países inamistosos, pero tenemos desde luego un plan de contingencia por si hay una evolución desfavorable», dijo Ivanov.



A principios de marzo pasado, el Gobierno de Rusia añadió decenas de nuevos nombres a la lista de «países inamistosos» que incluye, en particular, a Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, Singapur, Suiza, Taiwán, los 27 miembros de la Unión Europea y Ucrania. (Sputnik)