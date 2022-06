Alemania suministrará en breve a Ucrania misiles antiaéreos IRIS-T

Berlín, 1 jun (Sputnik).- El Gobierno de Alemania decidió enviar a Ucrania sistemas antiaéreos IRIS-T, anunció el canciller federal alemán, Olaf Scholz.



«En las próximas semanas, entregaremos nuevas armas. En particular, el Gobierno ha decidido que proporcionaremos el sistema IRIS-T, el de defensa aérea más avanzado de que dispone Alemania», dijo en declaraciones ante el Bundestag.



El canciller también adelantó que está previsto suministrar radares para piezas de artillería.



Más tarde, un portavoz del Ministerio de Defensa germano comunicó en una comparecencia ante la prensa en Berlín que los misiles y radares prometidos por Scholz no están en las reservas de las Fuerzas Armadas del país (Bundeswehr) mientras los suministros pueden venir directamente del complejo militar-industrial.



Asimismo, la agencia DPA informó, citando a fuentes gubernamentales, que Alemania prevé entregar cuatro sistemas de lanzacohetes múltiples de las reservas de la Bundeswehr a Ucrania a finales de junio.



Los envíos se realizan en estrecha coordinación con Estados Unidos que la víspera había anunciado una medida similar y que se encargará de entrenar a los militares ucranianos.



El medio no especificó el tipo de sistemas de lanzacohetes múltiples en cuestión. La Bundeswehr está equipada con sistemas avanzados estadounidenses MARS II que en EEUU se denominan MLRS.



Rusia lanzó el pasado 24 de febrero una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al «genocidio» por parte de Kiev.



Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según el presidente ruso, Vladímir Putin, es «la desmilitarización y la desnazificación» de Ucrania.



Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.



La ONU estima en más de 4.100 la cifra de civiles muertos desde el 24 de febrero y en 6,8 millones de personas el número de ucranianos que huyeron del conflicto para buscar refugio en países vecinos. (Sputnik)