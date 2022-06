Biden subraya que «quiere personalmente» que López Obrador asista a la Cumbre de las Américas

Ciudad de México, 2 Jun. (EUROPA PRESS) – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha subrayado este miércoles que «quiere personalmente» que su homólogo mexicano asista la próxima semana a la Cumbre de las Américas, aunque la Casa Blanca aún no ha ultimado la lista de invitados.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró el lunes que el ministro de Asuntos Exteriores de México, Marcelo Ebrard, asistirá en su lugar a la cumbre si Estados Unidos no invita a todos los países.

«Es difícil confirmar nada hasta que finalmente suceda, pero confiamos en que la cumbre tendrá una muy buena asistencia. Nuestra relación con México es y seguirá siendo positiva» y el presidente estadounidense «quiere personalmente» que López Obrador asista, ha señalado Juan González, el principal asesor de la Casa Blanca para las Américas, en una videollamada con periodistas, tal y como recoge ‘El Universal’.

«Todavía tenemos que realizar algunas consideraciones finales», ha subrayado González, agregando que EEUU «ha tenido conversaciones muy respetuosas con México y el presidente mexicano ha pedido que Cuba esté en la cumbre».

México ha reclamado desde hace semanas que no se excluya a ningún gobierno de la cumbre que se celebrará del 6 al 10 de junio.

Respecto a Venezuela, «Estados Unidos sigue reconociendo como presidente interino a Juan Guaidó como presidente legítimamente electo de la Asamblea Nacional, que fue la última institución elegida democráticamente», ha dicho González.

Así, ha hecho hincapié en que «la postura del anfitrión es importante, pero también queremos facilitar una conversación regional amplia y asegurarnos de que estamos integrando todos los puntos de vista».

La Administración estadounidense informó a principios de mayo que Cuba, Nicaragua y Venezuela no recibirían invitación para la cumbre en Los Ángeles argumentando que no son naciones democráticas. «Los países que por sus actuaciones no respeten la Democracia, no van a recibir invitaciones», aseguró el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols.