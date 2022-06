Presidente de Chile anuncia la creación de un Sistema Nacional de Cuidados

Santiago, 1 jun (Sputnik).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este miércoles que impulsará la creación de un Sistema Nacional de Cuidados, que buscará descomprimir la carga laboral de millones de mujeres que hoy realizan estas labores.



«No podemos permitir que el cuidado de niños, personas mayores y personas con discapacidad, recaiga exclusivamente en los hombros de millones de mujeres, es por eso que, siguiendo nuestro programa de Gobierno, impulsaremos la creación de un Sistema Nacional de Cuidados», afirmó el mandatario en el discurso de Cuenta Pública presidencial.



Boric aseguró que todavía no se había avanzado lo suficiente en este tema debido a que «muchos hombres aún rechazan ejecutar labores de cuidados por ser, supuestamente, tareas femeninas».



«Avanzaremos en la corresponsabilidad, las mujeres han demostrado que no pueden existir cargos vetados para ellas, y recordando al movimiento feminista que tanto ha cambiado nuestro país, quiero decir: ¡democracia en Chile y en la casa!», añadió.



Además, el jefe de Estado realizó otros anuncios en materia de equidad de género, como la presentación de un proyecto de ley que endurece las penas contra los padres que no paguen la pensión de alimentos de sus hijos, y una iniciativa que permite a las mujeres privadas de libertad embarazadas o con hijos menores de tres años, que puedan cumplir su condena fuera de la cárcel.



«Plantearse un Gobierno feminista implica que todas las acciones del Estado estén enfocadas en la paridad de género e igualdad en la arena institucional y política, así como ser capaces de incorporar la perspectiva de género en todas las políticas que tengan relación con la vida de las mujeres y diversidades», señaló Boric.



Este fue el primer discurso de Cuenta Pública del mandato de Boric, quien lleva 80 días de administración tras asumir en marzo de este año. (Sputnik)