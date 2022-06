Rusia deplora nuevo plan de Biden para enviar lanzacohetes múltiples a Ucrania

Moscú, 1 jun (Sputnik).- El viceministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, criticó los planes del presidente estadounidense, Joe Biden, de enviar más armas al Gobierno ucraniano, entre ellas lanzacohetes múltiples.



«Es evidente que Estados Unidos, al frente de un grupo de países, se dedica deliberadamente a armar al régimen ucraniano (…) Calificamos esos planes como muy negativos», dijo Riabkov a Sputnik.



Un alto cargo del Gobierno de Biden confirmó que este miércoles se dará a conocer un nuevo cargamento de armas para Zelenski que incluirá los lanzacohetes múltiples HIMARS. Señaló también que Ucrania había asegurado que no apuntaría a territorio ruso.



Riabkov cuestionó la tentativa estadounidense de presentar su decisión como si contuviera un elemento de autolimitación.



«Los malabarismos, la manipulación de algunos aspectos de lo que está sucediendo, no cambia el panorama general», remarcó.



El viceministro advirtió que la asistencia militar «sin precedentes» de Biden al régimen ucraniano es una política muy peligrosa y aumenta el riesgo de enfrentamientos directos entre Rusia y Estados Unidos.



Washington, subrayó, durante años no hizo nada para hallar una solución al conflicto interno ucraniano y tras el inicio de la operación para frenar los bombardeos ucranianos contra Donbás, «perdió el resto de sentido común y de responsabilidad» y ahora busca por todos los medios la derrota estratégica de Rusia.



Riabkov subrayó que su país alcanzará los objetivos de la operación militar especial en Ucrania pese a los intentos de sus adversarios de dilatarla.



Rusia inició el 24 de febrero una operación especial para «la desmilitarización y la desnazificación» de Ucrania, en respuesta a las solicitudes de asistencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk para defenderse de los ataques de Kiev.



Desde Moscú aclararon que la operación no estaba dirigida contra las instalaciones civiles, sino que buscaba mermar la capacidad bélica del Gobierno ucraniano.



Las dos repúblicas acusaron a Ucrania de incrementar los bombardeos contra los civiles de Donetsk y Lugansk desde mediados de febrero tras recibir grandes cantidades de armas de Estados Unidos y otros países de la OTAN.



Donetsk y Lugansk se independizaron de Ucrania en mayo de 2014 tras no reconocer a las nuevas autoridades que resultaron del golpe de Estado producido en Kiev en febrero de ese mismo año. (Sputnik)