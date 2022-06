China procura ayudar a Rusia sin violar sanciones de Occidente según The Washington Post

Washington Post, 3 jun (Sputnik).- Las autoridades de China tratan de ampliar la ayuda a Rusia sin entrar en conflicto con las sanciones occidentales, escribe The Washington Post que cita fuentes gubernamentales en Pekín.



«Moscú ha presionado en al menos dos ocasiones a Pekín para que le ofrezca nuevas formas de apoyo económico, intercambios que un funcionario chino describió como ‘tensos'», señala el diario en un artículo publicado el jueves.



Fuentes con conocimiento del asunto rehusaron dar detalles, pero un funcionario mencionó que Rusia había solicitado entre otras cosas que se mantengan los compromisos comerciales previos a su operación militar en Ucrania el 24 de febrero, así como el apoyo financiero y tecnológico que hoy está sujeto a las sanciones de Estados Unidos y otros países. Rusia no ha pedido «armas ni municiones», aseguran estas fuentes que han declinado especificar si ha solicitado tecnologías de doble uso.



El portavoz de la embajada de China en EEUU, Liu Pengyu, dijo que Pekín y Moscú «han mantenido durante mucho tiempo una cooperación normal en materia económica, comercial y de energía».



«El problema no es quién ayudará a Rusia a evadir las sanciones, sino que los intercambios económicos y comerciales normales entre China y Rusia han sufrido daños innecesarios», señaló. Todas las partes, según el diplomático, salen perdiendo con las restricciones que han empeorado «la de por sí difícil situación económica mundial».



Fuentes consultadas por The Washington Post indican que «China está en un aprieto tratando de ayudar a su socio estratégico más importante» y que «el presidente Xi Jinping ha encargado a sus asesores más cercanos que encuentren formas de ayudar financieramente a Rusia pero sin violar las sanciones».



Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia continúa desde el 24 de febrero en Ucrania y activaron sanciones individuales y sectoriales que buscan elevar el costo del conflicto para Moscú.



Por primera vez las restricciones incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, la congelación de sus reservas internacionales, el embargo sobre la importación de agentes energéticos, así como el cierre del espacio aéreo, puertos y carreteras para transportistas rusos.



Más de mil empresas anunciaron desde finales de febrero la decisión de suspender sus negocios en y con Rusia.



Según la base de datos Castellum.AI, Rusia es ahora el país más castigado por las sanciones, por delante de Irán, Siria, Corea del Norte y Venezuela. Desde mediados de febrero pasado se activaron 7.845 nuevas medidas restrictivas en relación con Rusia, en adición a las 2.754 que ya estaban en vigor. (Sputnik)