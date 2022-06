CIDH preocupada por la violencia estructural en Colombia

Bogotá, 3 jun (Sputnik).- La preocupación por la constante violencia estructural en Colombia, sobre todo, contra los defensores de derechos humanos fue una de las conclusiones principales que reveló el jueves el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



«La Comisión reitera su preocupación por la persistencia de la violencia estructural en Colombia, y las afectaciones que específicamente enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos y con liderazgo social, así como los impactos sobre colectivos que histórica y estructuralmente han visto vulnerados sus derechos humanos, como los son los pueblos indígenas, las personas afrocolombianas, las personas campesinas, los niños, niñas y adolescentes, las mujeres y las personas LGTBI», se puede leer en el informe.



El documento es una radiografía de la situación de los derechos humanos en Colombia durante 2021, que estuvo marcado por el paro nacional y el estallido social contra el Gobierno del presidente Iván Duque.



En ese sentido, la CIDH dice que recibió denuncias de usos excesivos de la fuerza contra manifestantes y personas que no hacían parte de las marchas.



«La CIDH recibió graves denuncias sobre el empleo indiscriminado de armas de fuego contra manifestantes y personas que no participaban en las protestas, especialmente en Cali (sureste) y distintos municipios del Valle del Cauca (oeste), así como en Pereira, departamento de Risaralda (centro oeste). Las denuncias recibidas darían cuenta del empleo de este tipo de armamento presuntamente por parte de algunos integrantes de la fuerza pública, algunos de los cuales no estarían plenamente identificados. La Comisión también recibió información extremadamente preocupante sobre la posible actuación de personas armadas vestidas de civil», se puede leer en el texto de más de 229 páginas que recopila las violaciones más graves contra los ciudadanos.



El órgano internacional invitó al Gobierno colombiano a proteger los derechos de la vida y cuidar la integridad de los ciudadanos, además de recordarle que la defensa de los derechos humanos es vital para la democracia.



«La CIDH recuerda que la defensa de los derechos humanos es uno de los pilares que sostiene el funcionamiento de las instituciones democráticas, y en este sentido insta al Estado a redoblar sus esfuerzos para proteger sus derechos a la vida, integridad personal, libertad y demás garantías fundamentales», informó.



Por último, la CIDH pidió a Colombia que implemente los acuerdos de paz entre las FARC y el Estado colombiano para poder solucionar los problemas estructurales del país.



«La CIDH hace un llamado para redoblar sus esfuerzos en la implementación práctica y efectiva del Acuerdo de Paz, en el entendido que representa una oportunidad para enfrentar las causas estructurales de la violencia histórica en el país e incrementar la presencia integral del Estado de los territorios más afectados por el conflicto armados», concluyó el informe.



Este documento es revelado el mismo día en que el Presidente Iván Duque se reunió con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, donde firmó una declaración contra el antisemitismo. (Sputnik)