Gobierno boliviano califica de «político» el paro médico

Santa Cruz (Bolivia), 2 jun (Sputnik).- El Gobierno boliviano considera que el paro médico de 48 horas que se cumple en los hospitales públicos y de la seguridad social de Bolivia es «político» y sancionará a los profesionales que acaten la medida, afirmó este jueves la viceministra de Seguros de Salud, Alejandra Hidalgo.



«Este paro médico es político, no es técnico», dijo la funcionaria a la prensa local.



La viceministra argumentó que el Colegio Médico en lugar de cesar actividades debe reclamar ante las alcaldías municipales por la baja ejecución presupuestaria en salud.



Por ejemplo, dijo que la Alcaldía de El Alto (oeste) en la gestión 2020 tenía un presupuesto de 88 millones de bolivianos (12 millones de dólares), pero solo ejecutó cinco millones de bolivianos (726.567 dólares), es decir el 6,7 por ciento.



Por lo tanto, añadió, aún tiene 82 millones de bolivianos (11 millones de dólares) que puede utilizar para comprar medicamentos para hospitales y centros de salud.



El miércoles, la vicepresidenta del Colegio Médico de Bolivia, Virginia Paredes, explicó a la Agencia Sputnik que el pliego petitorio que exigen tiene varios puntos, tales como dotación de insumos médicos en los hospitales, contratación de personal y demandas históricas como la incorporación del personal de salud a la Ley General del Trabajo y una jubilación digna, debido a que actualmente trabajan con contratos temporales.



No obstante, la autoridad en salud advirtió con descuentos a los médicos y enfermeras que no acudan a su lugar de trabajo.



«El descuento correspondiente tiene que existir. Eso afecta a cada profesional… «, indicó.



Según datos del Ministerio de Salud, la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra (este) también registra una baja ejecución presupuestaria en la presente gestión, porque de 298 millones de bolivianos para 2022 (43 millones de dólares), a la fecha solo utilizaron 40 millones de bolivianos (cinco millones de dólares). (Sputnik)