Jefa de Comando Sur dice que sanciones de EEUU a Rusia tienen impacto en Brasil y Paraguay

Washington, 3 jun (Sputnik).- Las sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia están afectando la capacidad de Brasil para adquirir fertilizantes y cortando a uno de los principales importadores de carne vacuna de Paraguay, dijo el jueves en un panel virtual la comandante del Comando Sur estadounidense (Southcom, por sus siglas en inglés), general Laura Richardson.



«Algunas de las sanciones que tenemos contra Rusia impactan en algunos de los países de mi región: Brasil no puede obtener fertilizante para su país y Paraguay (vender) carne de res», afirmó Richardson en un panel de discusión virtual con el Instituto de las Américas.



Richardson dijo que Rusia consumía el 30 por ciento de las exportaciones de carne de Paraguay, pero ahora no puede pagarlo.



El mes pasado, el embajador ruso ante la ONU (Organización de las Naciones Unidas), Vasili Nebenzia, dijo que las nuevas restricciones bancarias y el temor de violar las sanciones han causado retrasos o incluso cancelaciones de transacciones entre Rusia y socios comerciales en muchos países, incluidos los agricultores occidentales que dependen de los fertilizantes rusos y bielorrusos.



Por lo tanto, Nebenzia afirmó que no tiene sentido discutir exenciones de sanciones.



El 19 de mayo, el embajador de Brasil ante la ONU, Ronaldo Costa Filho, dijo en una reunión del Consejo de Seguridad sobre temas de inseguridad alimentaria mundial que es innegable que las sanciones unilaterales de Occidente impuestas a Rusia tienen un impacto secundario en el funcionamiento de los mercados, resultando en un aumento de los costos y en la dificultad de la disponibilidad de alimentos y fertilizantes. (Sputnik)