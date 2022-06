Lula responsabiliza a cercanos de Bolsonaro con crimen de concejala

Brasilia, 2 jun (Prensa Latina) El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dejó entrever hoy que milicianos y cercanos del mandatario de tendencia ultraderechista Jair Bolsonaro tienen responsabilidad en el asesinato de la concejala Marielle Franco en 2018.

«Cuando la gente no se puede acercar al gobernante, cuando el gobernante tiene un lado oscuro, la gente no sabe la cualidad de todos sus milicianos. Lo que la población sabe es que su gente no tiene pudor de haber matado a Marielle» Franco, afirmó Lula durante un acto de precampaña en Porto Alegre, en el estado de Río Grande del Sur.

Franco, del Partido Socialismo y Libertad, y su chofer Anderson Gomes fueron ultimados en una céntrica zona de Río de Janeiro en la noche del 14 de marzo de 2018.

Trece disparos de una subametralhadora HK MP5, de alta precisión y utilizada solo por fuerzas policiales de élite, alcanzaron el vehículo en que se trasladaban.

Las familias de ambos aseguran haber perdido la esperanza en el esclarecimiento del crimen.

Hasta la fecha no hay claridad sobre quién fue el responsable intelectual de la transgresión fatal investigada por la Policía Civil y el Ministerio Público de Río.

Durante todo este periodo, la indagación apunta a la participación de milicianos de las fuerzas de seguridad.

La Fiscalía de Río sospecha que el autor intelectual del crimen fue el concejal Cristiano Girão o el consejero del Tribunal de Cuentas del estado Domingos Brazão.

Girão está vinculado a grupos milicianos y permanece en prisión; Brazão se enfrenta a un proceso por obstrucción a la justicia.

El 14 de marzo de 2019, el policía retirado Ronnie Lessa y el exoficial militar Élcio Queiroz fueron arrestados bajo los cargos de ser los autores materiales del crimen.

La motivación del homicidio aún no está clara, pero según denuncias, Franco fue asesinada por su militancia a favor de los derechos humanos.

De acuerdo con autoridades cercanas a la investigación, las razones que llevaron a los ataques mortales estaban vinculados a las causas que la activista negra defendía.

El caso tuvo repercusión internacional y convirtió a la socióloga y feminista en un símbolo político en la lucha por los derechos humanos y la mayor participación de las mujeres negras en los espacios de poder en Brasil.

Después de cuatro años, la pregunta: «¿Quién mandó a matar a Marielle Franco?» sigue sin respuesta.