Ministerio de Salud de Perú descarta caso de viruela del mono

Lima, 3 jun (Sputnik).- El Ministerio de Salud de Perú (Minsa) descartó el jueves un caso sospechoso de viruela del mono que fue reportado el lunes por la Dirección Regional de Salud del departamento de Piura (norte).



«Ese caso (el de Piura) ni siquiera cumple con la definición de sospechoso, entonces no debieron informar, me parece que fue el hospital (regional de Piura) el que informó», dijo César Munayco, vocero del Centro de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, oficina adscrita al Minsa, al diario local El Comercio.



Munayco señaló que el paciente reportado como sospechoso era un hombre de 70 años que tenía un problema hematológico, lo que sería causa para padecer lesiones en la piel como las que causa la viruela del mono.



En ese sentido, manifestó que cuando existe una «causa previa» para la aparición de lesiones, el caso no puede ser considerado como sospechoso.



Por otro lado, el especialista afirmó que en Lima (centro) fueron descartados 5 casos sospechosos, pues presentaban enfermedades eruptivas (con lesiones en la piel), pero que no tenían como causa la viruela del mono. (Sputnik)