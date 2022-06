Aumenta el robo de vehículos en Costa Rica

San José, 5 jun (Prensa Latina) Costa Rica reportó mil 587 denuncias de robos de vehículos en los primeros cinco meses de este año, según datos divulgados hoy el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con la Sección de Robo de Vehículos del OIJ esa cantidad es superior a los mil 300 contabilizados en el mismo período de 2021, mientras el 52 por ciento de las denuncias corresponden a la modalidad de descuido, hurto de vehículos, camiones y motocicletas sobre vía pública.

Por cantones (municipios), Alajuela ocupa el primer lugar, sitio que mantiene en los últimos tres años, por delante de San José y Pococí. En la acera contraria está Limón, en la provincia de igual nombre.

Para evitar ser víctima de este tipo de delito, en cualquiera de sus modalidades (timo, descuido, cocherazo y bajonazo), las autoridades judiciales recomiendan que si va a vender un automotor, asegúrese de que la fuente donde lo va a anunciar sea de confianza y que contenga medidas de seguridad, como no permitir usuarios falsos en el sistema.

No brindar información de la cuenta bancaria, como contraseñas de acceso o claves dinámicas; asegurarse de que el comprador lo llame por línea telefónica, no por WhatsApp, no entregarle las llaves del vehículo al aparente comprador, de requerir una revisión mecánica, estacionar el automotor en un sitio seguro.

Revisar que puertas y ventanas hayan quedado debidamente cerradas, instalar dispositivos de seguridad, tales como corte de corriente o combustible, llavines, candados, alarma, sistemas de rastreo satelital (GPS) y variar las rutas utilizadas con mayor frecuencia, entre otras.

Finalmente, el OIJ indica que en caso de ser abordado por los delincuentes no oponer resistencia.