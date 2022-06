Cierran comicios en México para elegir seis gobernadores en jornada tranquila

Ciudad de México, 6 jun (Sputnik).- Los centros de votación de los comicios para elegir a seis de los 32 gobernadores de México comenzaron a cerrar este domingo a las 18:00 locales (23:00 GMT), en una jornada sin incidentes mayores, celebrada en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo, informó el Instituto Nacional Electoral (INE).



«Hasta el último reporte, la jornada comicial se ha desarrollado de forma tranquila», informó el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, en entrevista con periodistas difundida en las redes sociales del organismo.



Entre los incidentes menores, sin víctimas reportadas, la cuenta del Instituto en Twitter fue bloqueada momentáneamente «por una cuestión de configuración», dijo Karla Garduño, directora de Información del INE, pero poco después fue habilitada de nuevo.



«Mientras se resuelve el problema en la cuenta @INEMexico en Twitter, el INE sigue informando sobre la jornada electoral de este domingo, a través de su página oficial (de internet) y en sus redes en Facebook e Instagram (prohibidas en Rusia por extremistas)», escribió en su cuenta personal el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.



En las elecciones en las seis entidades de la federación mexicana, más de 11,7 millones de personas fueron convocadas a votar en las más de 21.100 casillas, de las cuales se instalaron más del 99 por ciento en la jornada dominical, que son un 13 por ciento del padrón electoral nacional de todo el país latinoamericano.



Incidentes y resultados



Algunos incidentes menores de violencia ocurrieron, sin reportes de víctimas, como la quema de algunas urnas electorales en Oaxaca (sur), y un centro de votación donde dos sujetos no identificados cerraron con candado a electores Tamaulipas (noreste).



En el estado sureño recién afectado por deslaves, inundaciones y derrumbes de puentes por el paso del huracán Agatha, pobladores de seis comunidades de las regiones costeras y de la sierra del Istmo de Tehuantepec quemaron la papelería electoral, en la elección a gobernador de Oaxaca para el próximo sexenio.



Los incidentes ocurrieron en las localidades indígenas de Santa María Tonameca y Barra Copalita, en protesta por la falta de ayuda a miles de damnificados afectados por la contingencia climática.



Los inconformes advirtieron que, si el lunes no reciben ayuda alimentaria y agua potable, bloquearán la carretera federal que conecta a la costa con la zona serrana.



Por otra parte, en cinco municipios del estado de Tamaulipas, fronterizo en la frontera norte con EEUU, grupos armados recorrieron los centros de votación al amanecer, para intimidar a representantes de los partidos opositores, según el diario local El Mañana.



El clima de aprehensión entre los votantes creció cuando en un centro de votación, instalado en una escuela, dos hombres llegaron en un vehículo con vidrios polarizados oscuros, cerraron los portones con candados y se marcharon.



Durante más de una hora los votantes, representantes de los partidos y funcionarios del INE quedaron encerrados, y se desató el pánico entre los asistentes, hasta que fueron liberados sin registro de víctimas, en una acción que agitó el clima de incertidumbre ante la violencia del crimen organizado en esa zona.



Por su parte, el consejero presidente del INE dijo en otro mensaje que «como en cada jornada electoral, este 5 de junio personal del INE combate la desinformación a través de Certeza 2022», el operativo de información de la jornada electoral, escribió el titular del INE en otro mensaje.



El integrante del consejo nacional del INE, Ciro Murayama, escribió en cuentas de redes sociales que «esta noche (domingo), el INE y los Organismos Públicos Locales van a presentar información oportuna y verificable para que ciudadanía y actores políticos sepan a quién favoreció la voluntad popular; esperemos, como demócratas, el veredicto de las urnas».



El INE confirmó que en la noche de este domingo estarán disponibles los Programas de Resultados Electorales Preliminares en línea, y se darán a conocer los «conteos rápidos» con base en una muestra estadística aleatoria representativa en cada entidad a las 20:00 locales (01:00 GMT del lunes).



La consultora Etellekt, que registra desde hace varios años los actos de violencia política en las elecciones mexicanas, reportó que no hubo asesinatos políticos hasta el cierre de campañas de estos comicios, y documentó 85 agresiones contra personas dedicadas a actividades políticas, de las que solo once eran candidatos. (Sputnik)