¿Es la pobreza una generalización?

Columna Poliédrica

Toda generalización es idiota. Desde la antigüedad esta máxima había sido manifestada por los que estudiaban, por ejemplo, la lógica de Aristóteles y la retórica como una herramienta necesaria para participar en la vida pública; para decirlo de manera más técnica, la generalización es una de las falacias más conocidas y más utilizadas desde tiempos inmemoriales.

La generalización no siempre se utiliza con fines retóricos. Hay personas que no comprenden que un artículo de opinión tiene un espacio acotado, es decir, no se trata de un artículo académico o de una monografía; en otras palabras, a veces se utilizan categorías generales debido a que no se puede hacer un ejercicio de precisión en un texto cuyo objetivo es plantear un tema y dar una perspectiva desde la cosmovisión del autor.

La crítica en relación con la generalización es correcta cuando se utiliza retóricamente. Cuando se plantea la existencia de una generación y se brindan algunos criterios para que pueda ser distinguida, por ejemplo, se hace para explicar su existencia y describir sus características; en palabras sencillas, el texto no tiene el objetivo de convencer a otras personas de un un argumento con base en un enunciado que es lógicamente incorrecto, el propósito que se persigue es otro.

La columna o el artículo de opinión, al igual que un discurso o una exposición, debe ser corto y sintético. En la actualidad, desgraciadamente, el hábito de la lectura ha sido sustituido por el visionado de audiovisuales, cada vez las personas leen menos y eso atañe, especialmente a los jóvenes; en consecuencia, textos largos y demasiado alambicados, difícilmente, serán leído por adultos y mucho menos por gente más jóven.

El problema de la sociedad costarricense y sus causas es sumamente complejo. Los diferentes aspectos que contempla, jamás podrían explicarse en un único artículo de opinión; al contrario, se requieren textos más extensos para intentar aproximarse a causas que solo pueden insinuarse en una columna; dicho sin ningún tipo de rodeo, un artículo de opinión a lo sumo aspira a puntualizar de manera muy preliminar, aspectos que están sustentados más en la observación de la realidad, que en la verificación empírica que manda la ciencia. Es más doxa que episteme.

¿Por qué la sociedad costarricense se deterioró a la vuelta de poco más de treinta y cinco años? Esa ha sido una de las preguntas sobre las que hemos puesto el énfasis en muchas de las columnas que hemos escrito, no con el ánimo de agotar el tema sino de estimular el debate; los que tienen más edad y pueden contrastar el antes y el después, entenderán el dolor que genera ver la situación en la que se encuentra el país. La sociedad de oportunidades que fue Costa Rica, poco a poco, se ha convertido en una sociedad que solo favorece a unos pocos que no se satisfacen con nada.

A Costa Rica la han empobrecido. Ese es un enunciado general, claro está, no repara en que no todos son pobres y deja de lado la posibilidad de especificar quiénes son los más ricos y quiénes los más pobres; sin embargo, las estadísticas son contundentes y por generales que sean también, muestran un porcentaje mayoritario de costarricenses pobres, muchos que ni siquiera tienen su alimento básico; lo general es la pobreza y lo específico la riqueza, al menos en este país, eso es una descripción general de nuestra realidad.

La pobreza general debería dar una general indignación pero, en lugar de eso, lo que tenemos es una general indiferencia.

(*) Andi Mirom es Filósofo

