La OMS confirma 780 casos de la viruela del mono en 27 países

Moscú, 5 jun (Sputnik).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este domingo la confirmación de 780 personas contagiadas con la viruela del mono en 27 países donde el virus no es común.



«Del 13 de mayo al 2 de junio de 2022, 780 casos confirmados por laboratorio de la viruela del mono fueron reportados a la OMS o identificados por ella en 27 Estados miembros de cuatro regiones que no son endémicas del virus», dice el comunicado.



La Organización subraya que «la mayoría de los casos no son asociados con viajes desde áreas endémicas».



«La OMS evalúa el riesgo a nivel mundial como moderado considerando que esta es la primera vez que se notifican muchos casos y grupos de viruela del mono simultáneamente en países no endémicos y endémicos de áreas geográficas muy dispares», resalta la nota.



Asimismo, indica que «a 2 de junio de 2022, no ha habido muertes asociadas dentro del actual brote de viruela del mono en países no endémicos, sin embargo, se siguen informando de casos y muertes en países endémicos».



La OMS indica que los países con más casos son Reino Unido con 207, seguido de España (156) y Portugal (138).



La viruela del mono es una rara enfermedad zoonótica (que puede transmitirse entre animales y seres humanos) con síntomas como fiebre, dolor de cabeza y muscular, inflamación en los ganglios linfáticos, escalofríos, agotamiento, así como erupciones en manos y cara, similares a los producidos por la viruela tradicional, aunque menos graves.



La transmisión se produce por contacto estrecho con una persona contagiada, un animal portador u objetos contaminados.



Según la OMS, la tasa de letalidad ha variado en las diferentes epidemias, pero ha sido inferior al 10 por ciento en los eventos documentados.



Originaria de África, últimamente esta enfermedad fue registrada en más de una decena de países de Europa, así como en Argentina, México, Australia, Israel, Canadá, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Afganistán y Sudán.



El pasado lunes, la jefa de la secretaría de la viruela, que forma parte del Programa de Emergencias de la OMS, Rosamund Lewis, dijo que es poco probable que la viruela del mono provoque una nueva pandemia como ocurrió con el coronavirus. (Sputnik)