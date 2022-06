Rusia critica cierre del espacio aéreo al avión de Lavrov por vecinos de Serbia

Roma, 5 jun (Sputnik).- La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova, condenó el cierre del espacio aéreo de los países vecinos de Serbia al avión del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, quien tenía previsto viajar a Belgrado.

«Los países limítrofes con Serbia han cerrado un canal de comunicación al no permitir el vuelo del avión de Serguéi Lavrov que se dirigía a Serbia. La delegación rusa tenía que viajar a Belgrado para realizar negociaciones. Los países miembros de la Unión Europea y la OTAN, al cerrar su espacio aéreo, han cortado un canal de comunicación más», denunció la diplomática en declaraciones al canal de televisión italiano La7.

Más temprano este domingo transcendió que Bulgaria, Montenegro y Macedonia del Norte se negaron a permitir que el avión del jefe de la diplomacia rusa pasara por su espacio aéreo.

La primera ministra serbia, Ana Brnabic, afirmó que el presidente Aleksandar Vucic se veía obligado a ocuparse personalmente de cuestiones de logística relacionadas con la visita de Lavrov, programada para el 6 y el 7 de junio.

Al mismo tiempo, la portavoz de la Cancillería rusa descartó que su país baje un telón de acero contra la UE.

«No se preocupen, no habrá un telón de acero, al menos por nuestra parte, es la UE quien está rodeando a Rusia con un cerco. Su error es que son ustedes demasiado egoístas, se creen el centro del mundo y que no hay otras naciones en el mundo aparte de ustedes. No tienen derecho moral a enseñarle nada a nadie», acotó. (Sputnik)