Desaparecen indigenista y periodista inglés en Amazonia brasileña

Brasilia, 6 jun (Prensa Latina) El indigenista brasileño Bruno Araújo Pereira y el periodista inglés Dom Phillips, corresponsal del diario The Guardian, desaparecieron durante una expedición en la Amazonia, confirmó hoy la Unión de Pueblos Indígenas del Valle del Javari (Univaja).

En un comunicado, la entidad afirma que los dos se encuentran en paradero desconocido en la ruta entre la comunidad de Ribeirinha Sao Rafael y la localidad de Atalaia do Norte.

Según la Univaja, el estudioso de las comunidades originarias recibió constantes amenazas de madereros, mineros ilegales y pescadores.

Ambos fueron vistos por última vez cuando llegaron a la comunidad de Sao Rafael en horas tempranas del domingo y dialogaron con la esposa del líder de la comunidad apodado Churrasco.

Desde allí, partieron hacia Atalaia do Norte, en un viaje de aproximadamente dos horas, pero no llegaron a su destino.

«Los dos fueron con el objetivo de visitar el equipo de Vigilancia Indígena que se encuentra cerca de la localidad llamada Lago do Jaburu (cerca de la Base de Vigilancia de la Fundación Nacional del Indio (Funai) en el río Ituí), para que el periodista pudiera visitar el lugar y hacer algunas entrevistas con los indígenas», indica el texto de la Univaja.

Precisa que el investigador tiene «experiencia y un profundo conocimiento de la región, pues fue durante años Coordinador Regional de Atalaia do Norte de la Funai».

La Policía Federal informó que comenzó a investigar la desaparición y The Guardian asegura que los dos realizan expediciones juntos en la región desde 2018.

Phillips vive en Salvador, capital del estado de Bahía (nordeste), y lleva más de 15 años informando sobre Brasil para reconocidas publicaciones como The Washington Post, The New York Times, The Financial Times y The Guardian.

También labora en un libro sobre el medio ambiente con el apoyo de la Fundación Alicia Patterson, establecida en 1965 en memoria de la estadounidense que fue editora de Newday durante casi 23 años antes de su muerte dos calendarios antes.