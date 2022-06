El plan de modernización de las Fuerzas Armadas de la India ronda los $10.000 millones

Nueva Delhi, 6 jun (Sputnik). – El Consejo de Adquisiciones de Defensa (DAC) del Ministerio de Defensa de la India aprobó este lunes el plan de modernización de las Fuerzas Armadas del país por valor superior a los 9.800 millones de dólares, siempre y cuando las empresas locales sean los principales proveedores de armamento y piezas de recambio.



«El DAC aprobó, en particular, la compra de montacargas todoterreno, tanques de puente, vehículos blindados de ruedas dotados de misiles antitanque guiados y radares, dando preferencia a los productos de fabricación nacional», precisó el Ministerio de Defensa indio.



Además, el DAC autorizó a las Fuerzas Navales la compra de corbetas de la próxima generación por valor aproximado de 4.600 millones de dólares.



«Estas corbetas se utilizarán en misiones de observación, operaciones de escolta, misiones navales, búsqueda y defensa costera, etc. Todas deberán ser diseñadas y fabricadas dentro del país con el uso de la tecnología más avanzada», subrayó el Ministerio de Defensa.



El DAC, además, dio su visto bueno al gigante aeroespacial Hindustan Aeronautics Limited para la «producción local de aviones Dornier y motores para cazas Su-30MKI».



Según destacó el titular de Defensa de la India, Rajnath Singh, ha sido elaborada una lista de más de 300 nombres de armamento y material de guerra que ya no se comprarán a otros países. (Sputnik)