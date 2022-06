La nueva temporada en La Scala se abrirá con la ópera rusa ‘Borís Godunov’

Roma, 6 jun (Sputnik).- La próxima temporada en La Scala de Milán se abrirá con la ópera ‘Borís Godunov’, del compositor ruso Modest Musorgski, informaron este lunes en rueda de prensa los dirigentes de este teatro italiano de fama mundial.



«Estoy en contra de la caza de brujas y de excluir las obras rusas. No me escondo cuando estoy leyendo a Pushkin», dijo a los periodistas el director general y director artístico de La Scala, Dominique Meyer.



El director principal de orquesta de la institución, Riccardo Chailly, recordó que el estreno italiano de esta ópera de Musorgski tuvo lugar precisamente en La Scala en 1909 y que en el papel de Borís Godunóv actuó Fidor Shaliapin. Esta vez lo interpretará el célebre bajo ruso Ildar Abdrazákov.



El público italiano podrá volver a ver en la nueva temporada a la cantante Anna Netrebko, Artista del Pueblo de Rusia.



En cuanto al ballet, a Milán volverán ‘El Lago de los Cisnes’ y ‘Cascanueces’, de Piotr Chaikovski, puestos en escena por Rudolf Nuréev. De estos espectáculos está a cargo el joven bailarín italiano Jacopo Tissi, que durante los últimos cinco años interpretó roles principales en el Teatro Bolshoi de Rusia.



El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, al intervenir en rueda de prensa, subrayó que se hizo lo máximo para que La Scala «tenga excelente forma». «Me siento contento. La decisión de abrir la nueva temporada con Borís Godunov me parece muy apropiada», declaró.



El 24 de febrero pasado fue el propio Sala quien declaró que el teatro La Scala se vería obligado a renunciar a la cooperación con el director de orquesta ruso Valeri Guérguev, si este no se pronunciaba en contra de la operación especial de Rusia en Ucrania. Más tarde los dirigentes de La Scala decidieron invitar para dirigir la orquesta en la ópera ‘La dama de piques’, de Piotr Chaikovski, al joven director ruso Timur Zánguiev. (Sputnik)