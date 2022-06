Maduro agradece la postura de México y pide respeto para los países del continente

Caracas, 6 may (Sputnik).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció este lunes la postura de México respecto a la Cumbre de las Américas, de la que se excluyó a su país junto a Cuba y Nicaragua, bajo el argumento de que no cumplen con los cánones de la democracia.



«Determinante y firme posición la del presidente de México López Obrador. Agradecemos su solidaridad con los pueblos de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Los países de este continente merecen ser respetados. Defenderemos siempre la soberanía y la independencia de los pueblos. ¡Unión!», escribió el jefe de Estado en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.



Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz Canel aseguró que la voz de América Latina se hará sentir en la Cumbre que comenzó este lunes en Los Ángeles, Estados Unidos y concluirá el próximo 10 de junio.



«Sabemos que la voz de América Latina y el Caribe, como en el pasado, resonará en esos días en Los Ángeles, con la admirable y vertical ausencia de líderes fundamentales que tienen enorme autoridad política, moral y reconocimiento de sus pueblos y del mundo», escribió en su cuenta de Twitter.



En América Latina los presidentes de Guatemala, Alejandro Giammattei; Honduras, Xiomara Zelaya; Bolivia, Luis Arce, y México, Andrés Manuel López Obrador, anunciaron que no asistirán a la cita en Los Ángeles, y el jefe de Estado de El Salvador, Nayib Bukele, aún no confirmó su participación.



A ellos se sumó el mandatario de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien notificó que resultó positivo en un test de covid-19.



Mientras, los jefes de Estado de Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Canadá, anunciaron su viaje a Estados Unidos.



Desde su creación en los Ángeles (California – suroeste), la Cumbre fue un espacio creado en 1994 para promover el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), un proyecto de la Casa Blanca que jamás consiguió respaldo absoluto, y que excluía Cuba.



La última Cumbre se realizó en 2018, y la sede fue Perú, país en el que también se reunían las naciones que buscaban aislar a Venezuela, tras las presidenciales de ese año en las que resultó reelecto Nicolás Maduro.



En 2018, Perú excluyó a Venezuela, pero mantuvo a Cuba, país que había participado en la anterior Cumbre de 2015, celebrada en Panamá, y que calificó como un retroceso la decisión de Biden este 2022. (Sputnik)