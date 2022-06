Maduro llama a la Celac a convocar una cumbre e invitar al presidente de EEUU

Caracas, 6 jun (Sputnik).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instó al presidente de Argentina, Alberto Fernández, a convocar una cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) e invitar al presidente de EEUU Joe Biden.

«Tendrá que ser la Celac, presidente Alberto Fernández (… ), quien convoque con una agenda de temas prioritarios y de máximo interés para nuestro pueblo a una reunión Cumbre, donde vayamos los 33 países de América Latina y el Caribe y sea invitado el presidente Joe Biden, a escuchar la dignidad de nuestros pueblos y nuestra historia», dijo Maduro en transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión.

El presidente expresó una vez más su repudió a la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre de las Américas que se inició este lunes en Los Ángeles, Estados Unidos y que concluirá el próximo 10 de junio.

«Nosotros nos sumamos al repudio general de nuestro continente a la discriminación, a los actos de exclusión del Gobierno de los Estados Unidos con motivo de la realización de la reunión de Los Ángeles», agregó durante una reunión con su equipo de Gobierno en el Palacio de Miraflores (sede de Gobierno).

Una vez más, Maduro agradeció el mensaje que envió en las últimas semanas el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

«Nosotros hemos expresado nuestra admiración, por la claridad y la valentía del presidente López Obrador y todo el apoyo al mensaje que ha enviado él en las últimas semanas, de abandonar el mundo de las sanciones, de los bloqueos, de las exclusiones, de la discriminación, lo que hace el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, es un acto de discriminación con tres pueblos», dijo.

Maduro sostuvo que el Gobierno de EEUU es responsable del «fracaso total» de la Cumbre de las Américas.

«Es el propio Gobierno de Estados Unidos que le metió una puñalada a la pretendida Cumbre, quien ha hecho fracasar a esa Cumbre. Es un fracaso total, no tiene agenda, no tiene tema. No tiene puntos de decisión, no tiene nada que vincule esa reunión a los problemas y a los asuntos de interés y prioridad de los pueblos de las Américas», añadió.

De igual forma, el jefe de Estado afirmó que la voz de Cuba, Venezuela y Nicaragua, países que no fueron invitados por EEUU bajo el argumento de que no cumplen con los cánones de la democracia, se escuchará en Los Ángeles. (Sputnik)